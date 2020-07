Der Spiegel: - Har beviser for at Manchester City løy til CAS

- Det er et kynisk forsøk på å føre en ny offentlig rettssak, svarer Manchester City.

Den tyske avisen Der Spiegel mener å sitte på ferske beviser som ikke skal være gode nyheter for Manchester City. Ifølge opplysningene, som blant annet er gjengitt av Daily Mail, skal bevisene vise at CAS sin avgjørelse om å ikke utestenge klubben fra Champions League var feil.

Manchester City har i en uttalelse nektet for anklagene.

City maktet å omgjøre den opprinnelige utestengelsen fra europeisk fotball tidligere i juli etter at den uavhengige domstolen mente at de allikevel ikke hadde brutt UEFA sine Financial Fair Play-regler (FFP).

Bakgrunn: Eksperten fnyser av Manchester City-anken: - En parkeringsbot

Der Spiegel derimot hevder at syv e-poster som nå er lekket fra Football Leaks skal vise at Premier League-giganten hadde skjult investeringer fra eierne som betaling fra sponsorer, i et forsøk på å komme seg rundt de finansielle reglene som første til straffen fra UEFA.

CAS mente på sin side at de syv e-postene hadde blitt tatt ut av sammenheng og skal derfor ha reversert sanksjonene som City i utgangspunktet hadde fått.

Nå hevder dog den tyske avisen at de sitter på en ny bunke med elektronisk post som ikke bare viser at City er skyldige i å bryte FFP, men at de også løy til CAS under høringen som de senere skulle bli frikjent fra.

Les også: Sørloths Trabzonspor tapte ankesak – bannlyst fra mesterligaen

Avisen spesifiserer dog ikke detaljene i e-postene, men de fastslår hardnakket at Pep Guardiolas klubb begikk ulovligheter rundt klubbens økonomi.

Manchester City har også uttalt seg om Der Spiegels informasjon.

- Dette er en del av et klart og tydelig angrep på klubbens rykte og dette er et kynisk forsøk på å føre en ny offentlig rettssak. Etter detaljerte prosedyrer og gjennomganger av CAS, uttaler City.

Les også: La Liga-sjef fyrer løs: - City har ikke skaffet seg sine egne ressurser slik som Manchester United

Ble utestengt av UEFA

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) utestengte i februar Manchester City fra europacupene (Champions League og Europaligaen) de neste to sesongene på bakgrunn av brudd på regelverket for økonomisk fair play (FFP).

I midten av juli ble altså dommen omgjort til en bot på 10 millioner euro

- For City blir det å regne som en parkeringsbot for en vanlig borger, så City lever fint med den boten, sa Jesper Mathisen til Nettavisen like etter at ankesaken ble klar.

Årsaken var at Manchester City skal ha overrapportert sponsorinntekter for å skjule regelstridige tilskudd fra klubbens pengesterke eiere. Manchester-klubben anket avgjørelsen inn til Idrettens voldgiftsrett, som behandlet saken over tre dager i juni.

La Liga-president, Javier Tebas, reagerte også knallsterkt på domen som falt

- Vi må revurdere om CAS er det riktige organet å anke ting til i fotballen. Sveits er et land med stor historie i rettsfaget, og CAS lever ikke opp til standarden, er Tebas sitert på av BBC.

I en pressemelding skrev Manchester City at de var veldig fornøyde med resultatet av anken, og at det heller ikke var overraskende med bevisbyrden de hadde lagt frem.

- Åpenbart en stor seier for Manchester City. Det rettferdiggjør Guardiolas selvsikkerhet den esiste tiden. For UEFA og FFP er dette et enormt skritt i feil retning, skrev BBCs, Simon Stone, på Twitter.

Sterke reaksjoner

Jose Mourinho var en av dem som reagerte sterkt på frifinnelsen.

- Det er en skammelig avgjørelse fordi dersom City ikke er skyldige i saken, ville de ikke ha blitt straffet med ti millioner euro. Hvis du ikke er skyldig ville du ikke hatt en bot. Hvis de er skyldige er det også en grusom avgjørelse, da burde du bli utestengt fra turneringen, uttalte portugiseren.

- Jeg veit ikke om Manchester City er skyldige eller ikke, men det er uansett en skammelig avgjørelse, sa han videre om den nye straffen på ti millioner euro.

Les også: Stor uenighet blant Premier League-managere om City-dommen: - Ikke en bra dag for fotballen

Pep Guardiola er trygg på at Manchester City er uskyldige i regelbrudd. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Guardiola på sin side forsvarte naturlig nok sin klubb. Spanjolen slo i et intervju kraftig tilbake mot de andre Premier League-klubbene som gikk hardt ut mot Manchester City.

- Jeg vet at for de store klubbene som Liverpool, Manchester United og spesielt Arsenal er det ukomfortabelt å være i denne situasjonen, men de må må forstå at vi fortjener å være her. Vi ønsker å konkurrere med dem på banen og oppnå det de har gjort i fortiden, sa Guardiola på en pressekonferanse i midten av juli.

Liverpools Jürgen Klopp nøyde seg med en kommentar som heller ikke var vanskelig å tolke.

- Jeg ønsker ingen vondt, men jeg synes ikke at det var en bra dag for fotballen. Financial Fair Play er en god idé, og det finnes for å beskytte lagene og turneringen. Klubbene må derfor forsikre seg om at pengene de bruker er fra riktige kilder, sa tyskeren.