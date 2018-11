Der Spiegel: – Europeisk superliga i fotball på trappene

16 europeiske toppklubber i fotball er bedt om å signere en intensjonsavtale om å slutte seg til en privatdrevet europeisk superliga som skal startes i 2021.

Det melder det tyske bladet Der Spiegel fredag. Intensjonsavtalene skal ifølge bladet signeres innen månedens utgang.

Om en slik liga opprettes, vil det bety slutten for mesterligaen i dens nåværende form. Der Spiegel melder at opplysningene er basert på dokumenter Football Leaks har gjort tilgjengelige for samarbeidende nyhetsmedier.

Ifølge bladet er 11 klubber invitert til å delta med løfte om at de ikke kan rykke ned fra superligaen uansett resultater. Det gjelder Real Madrid, Barcelona (begge Spania), Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool (alle England), Paris Saint-Germain (Frankrike), Juventus, Milan (begge Italia) og Bayern München (Tyskland).

Ytterligere fem klubber er invitert til å delta, men de vil kunne rykke ned til en serie på lavere nivå som fortsatt er under diskusjon. Det gjelder Atlético Madrid (Spania), Borussia Dortmund (Tyskland), Marseille (Frankrike), Inter og Roma (begge Italia).

Gammel trussel

Det har lenge eksistert planer om en europeisk superliga som ikke skal være underlagt dagens fotballmyndigheters kontroll. Opprettelsen av Champions League i 1992 var en reaksjon på en slik trussel, og UEFA har gjort mye for å tilgodese de største klubbene med stadig mer lukrative økonomiske avtaler for å avskjære planer om utbryterserier.

De nye planene dukker opp akkurat når det pågår diskusjon om hvorvidt man skal gå for en mer rettferdig distribusjon av inntektene fra mesterligaen og europaligaen. Under dagens system får de største klubbene en meget stor del av den økonomiske kaken.

European Leagues, en interesseorganisasjon for 32 europeiske serieforeninger, gikk nylig sterkt inn for en mer rettferdig fordeling. At planene om en superliga kommer ut nå kan ses som et pressmiddel fra de største klubbene mot en endring av fordelingsnøkkelen.

Vil ikke bekrefte

Bayern München-ledelsen hevder overfor Der Spiegel at de ikke kjenner til forslaget om en superliga eller intensjonsavtalen. Nylig sa klubbens styreleder Karlheinz Rummenigge til bladet 11 Freunde at han tror en superliga vil bli opprettet i framtiden, «men ikke spør meg når».

Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke ville ikke kommentere opplysningene til Der Spiegel direkte.

– Jeg tror noen av de store klubbene jobber med planer om en superliga, men det er ikke veldig konkret, sa han.

Ifølge Der Spiegel utredet Bayern München for noen år siden de juridiske sider av å bryte ut ikke bare fra europeiske klubbturneringer, men fra Bundesliga. De skjedde i forbindelse med en tidligere superligaplan. Den ble imidlertid skrinlagt etter at UEFA endret mesterligareglene til fordel for de store klubbene.

(©NTB)

