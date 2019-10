Derby-spillere straffes etter promilleulykke

Tom Lawrence og Mason Bennett er tildelt en bot tilsvarende seks ukelønner av klubben etter å ha blitt pågrepet for promillekjøring.

Duoen må også gjennomføre 80 timer samfunnsstraff, samt rehabilitering. Det opplyser klubben i en pressemelding.

Derby har gjennomført sin egen etterforskning av episoden. 15. oktober skal Lawrence og Bennett møte i retten. Der kan de få ytterligere straff.

Lawrence og Bennett ble pågrepet av politiet og siktet for promillekjøring etter at to biler kolliderte i slutten av september. Dette skjedde etter en fuktig kveld på byen. Episoden endte også med at lagkaptein Richard Keogh er ute for resten av sesongen etter å ha ødelagt kneet.

– Uavhengig av resultatet i retten, vil ikke klubben tolerere at spillere eller ansatte oppfører seg på en måte som setter seg selv, kolleger eller andre i fare for skade eller verre, og som bringer klubben i vanry, står det i pressemeldingen.

I den samme meldingen legger de involverte spillerne seg paddeflate.

– Det finnes ingen unnskyldninger for hva jeg har gjort. Jeg beklager til familien min, vennene mine, klubben, Derby-supporterne og til fotballmiljøet. Jeg har skuffet dere, sier Mason Bennett.

Derby spilte opprykksfinale til Premier League forrige sesong, men tapte den for Aston Villa. Deretter forsvant manager Frank Lampard til Chelsea og ble erstattet av Phillip Cocu. Denne sesongen har Derby fått en tung start, og laget er nummer 16 på tabellen med bare to seire på ti kamper.

