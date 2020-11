Dere må våge å ta den vanskelige avgjørelsen, FIS!

Kjør verdenscupkonkurransene i Ruka hvis det går. Avlys de resterende verdenscupkonkurransene til etter nyttår. Det er mitt råd til FIS, Det internasjonale skiforbundet.

La heller de nasjonale forbundene prøve å arrangere konkurranser som er verdifulle, men mindre risikofylte.

FIS overbeviser heller ikke i høst. Det virker vanskelig for ledende personer i langrenns- og verdenscupkomiteen å se virkeligheten med det blotte øyet og tørre å ta ubehagelige beslutninger.

Pandemien kan ikke blåses bort. Viruset herjer over hele verden. Akkurat som det gjorde da verdenscupfinalen skulle holdes i Quebec og Minnesota i mars og da FIS ventet til siste øyeblikk med å avlyse konkurransene. Selv om alle varsellampene lyste rødt.

Uansett hvor mye skilederne vil og håper så kommer ikke smittespredningen å forsvinne på lenge. Det sier alle eksperter jeg har hørt på. Jeg tror på dem.

Så hvorfor risikere utøvernes, ledernes og funksjonærenes helse?

Jeg fatter ikke hvorfor ikke FIS kan innse faktum. Den internasjonale olympiske komite flyttet OL i Tokyo ett år frem fra 2020 til 2021 og UEFA, Det europeiske fotballforbundet, flyttet herrenes og kvinnenes EM-sluttspill i sommer, og så videre.

Men FIS tror fortsatt at verdenscupen kan gjennomføres, i hvert fall store deler av den. 41 renn er lagt inn i verdenscupkalenderen.

I motsetning til IBU, Det internasjonale skiskytterforbundet, har FIS stukket hodet i sanden. IBUs strategi er å unngå reiser og tester i størst mulig grad. Derfor er bare Kontiolahti og Hochfilzen arrangementssteder i verdenscupen før julepausen.

Ifølge kilder skal imidlertid Hochfilzen være i faresonen.

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, har sagt at det kan komme til å bli endringer på kalenderen i langrenn, at alle må være forberedt på en annerledes sesong der konkurranser avlyses eller flyttet ut ifra de respektive arrangørlandenes covid-status.

Jeg vet at både det svenske og norske skiforbundet legger ned mye tid og ressurser for å finne ut av veien fremover. Teams-møtene avløser hverandre. De er lange og inneholder flere spørsmål enn svar.

De kildene jeg har snakket med er klare: «Det blir kaos». Jeg har også hørt: «Er det verdt å stille opp i verdenscup under rådende situasjon?»

Utøvere som svenske Jonna Sundling har uttalt: «Ærlig talt. Det føles ubehagelig»

Det er lett å forstå.

Skifolket kan ikke leve i sin egen boble i måneder fremover. Skifolket er ikke immune mot covid-19. Alle kan rammes. Og hvis en rammes, så kan flere eller hele laget rammes.

Tirsdag ble det kjent at Charlotte Kalla har symptomer på covid-19. Ingen er trygge, til tross for at skiløperne følger alle restriksjoner og råd som finnes for å unngå smitten.

De holder avstand, vasker hender og er svært nøye. Men skiløpere er bare mennesker de også og er ikke innlåst døgnet rundt. De må bevege seg blant andre mennesker. Og i et verdenscupsirkuset blir det masse reising og hotellbesøk.

Kontakter har sagt til meg at tilstanden i sveitsiske Davos er anstrengt og at Dresden neppe får regjeringens tillatelse til å kjøre sprintkonkurranser før jul.

Unntak for eliteidrettsutøvere som arbeidskraft når det gjelder innreise og karantene, vil ikke være lett å få godkjent av regjeringene i arrangørlandene. Ikke nå lenger ettersom smitten herjer på samme måte som i mars og april.

Finland står fortsatt fast på å arrangere verdenscupstart i Ruka (27.-29. november) under strenge restriksjoner.

Det er mer usikkerhet knyttet til Lillehammer uken etter, 4. - 6. desember. De har fått i oppdrag av å skrive ned nye koronatiltak av kulturminister Abid Raja (SV).

TV-selskapene med rettighetene presser selvfølgelig på og vil levere skiunderholdning.

Men, nei. Jeg tror ikke på en vellykket verdenscup før jul. Det blir for dyrt og komplisert og farlig. Dessverre, det er vondt å måtte skrive det. Jeg hadde også håpet og trodd.

Bare én covid-19-test koster drøye tusenlappen, har jeg hørt av skiledere i Norge.

Slik jeg ser det så er det bare Norge, Sverige og Russland som har råd til den ekstra kostnaden.

Land som Italia og Tyskland er allerede nede i knestående.

Den russiske landslagssjefen Jelena Välbe sa nylig at Russland regner med å måtte punge ut 500.000 euro bare for covid-tester i vinter. Välbe har 60 personer med seg i sin tropp til de fleste verdenscupkonkurranser: utøvere, trenere, smørere, fysio og andre ledere.

Millionkostnader. Høy smitterisiko.

FIS World Cup ser ut til å kunne bli preget av frafall og er risikabel slik situasjonen ser ut nå og i ukene fremover.

Selvfølgelig vil alle konkurrere. Jeg tror at de nasjonale forbundene i Norge, Sverige og resten av verden satser på å prøve å arrangere nasjonale konkurranser, slik de planlegger på Beitostølen og Bruksvallarna.

Hvis det er mulig å gjennomføre, lover jeg at seertallene blir skyhøye på NRK og SVT.

Sportspublikummet er sulteforet.

Hvis vi bare får se Klaebo, Johaug, Sundby og andre, så holder det langt på vei.

FIS bør ta sitt ansvar og fokusere mest på å gjøre verdensmesterskapet i Oberstdorf, Tyskland i februar til en virkelighet.

Hvis de lykkes med det, så får vi være ekstremt fornøyd.

/ Torbjörn Nordvall

