Derfor har Rashford tro på Solskjær som United-manager

Manchester United-spissen Marcus Rashford lovpriser Ole Gunnar Solskjær.

Det er i et større intervju med anerkjente The Times at Rashford tar seg tid til å snakke svært varmt om sin norske manager.

Solskjær ble ansatt som permanent manager i Manchester United 28. mars, og selv om laget opplevde en svak sesongavslutning har Rashford stor tro på at nordmannen er rett mann for jobben.

- Det er den troen som driver meg hver eneste morgen. Hvis jeg ikke hadde hatt troen på dette så ville jeg ikke ha stått opp hver morgen for å gi hundre prosent for å hjelpe klubben tilbake til der den hører hjemme, sier Rashford.

- Spillerne har troen på Solskjær



Manchester United har ikke løftet Premier League-trofeet siden 2012/13-sesongen og avsluttet forrige sesong på en skuffende 6. plass - 32 poeng bak seriemester Manchester City.

Det er med andre ord et stykke opp til de aller beste lagene. Hverken David Moyes, Louis van Gaal eller Jose Mourinho klarte å leve opp til de enorme forventingene i Manchester United, men Rashford har troen på at det er Solskjær som vil lede klubben tilbake til toppen.

- Spillerne har troen på manageren nå. Det kan komme til å ta to eller tre sesonger, men vi føler at vi er klare til å ta det første steget, forteller United-spissen.

SJEF: Ole Gunnar Solskjær skal etter planen lede Manchester United i årene som kommer. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Lærer av den tidligere United-spissen



Rashford scoret 10 mål i Premier League forrige sesong, men har utvilsomt ambisjoner om å notere seg for enda flere scoringer i årene som kommer.

Han forklarer at han opplever å utvikle seg som spiller under Solskjærs ledelse.

- Det er en rekke ting jeg lærer av ham på trening, forteller 21-åringen.

Solskjær scoret selv 126 mål som Manchester United-spiller og er tydeligvis nøye med å lære bort hva som gjorde ham til en farlig målscorer i sin tid.

Rashford forklarer at han prøver å bli bedre på å dukke opp på riktig sted til riktig tid slik Solskjær ofte var god til.

- Mange av målene han scoret kom på en retur eller etter en klarering. Jeg lærer nå slik at dette komme helt naturlig for meg, sier Rashford.

NY KONTRAKT: Marcus Rashford signerte nylig en ny avtale med Manchester United. Foto: Peter Powell (Reuters)

Ny kontrakt

Og det er tydelig at Solskjær har tro på at Rashford har det som skal til for å bli en viktig spiller for Manchester United i årene som kommer.

Tidligere denne uken signerte United-spissen en ny kontrakt med klubben som varer frem til 2023.

Solskjær la da liten skjul på sin begeistring for 21-åringen.

- Han er en strålende spiller som er velsignet med naturlig hurtighet og energi, sier Solskjær.

Nordmannen har tidligere antydet at han kun ønsker spillere som virkelig viser en sult for å spille for Manchester United. Den sulten mener at Rashford har.

- Han vet virkelig hva det betyr å spille for Manchester United.

- Til tross for at han kun er 21 år gammel, så har han allerede stor erfaring. Han har en fantastisk fremtid foran seg med klubben og jeg er glad for at han har signert en ny kontrakt, forklarer United-manageren.

Manchester United åpner hjemme mot Chelsea på Old Trafford i sesongens første Premier League-kamp 11. august.

