Derfor «klikker» Warholm før start: - Jeg skjønner at det ser dumt ut, men kunne ikke brydd meg mindre

Karsten Warholm (23) er ikke redd for å skille seg ut på startstreken. Men bak den oppsiktsvekkende rutinen ligger det en tanke.

DOHA (Nettavisen): Om du har du sett Warholm i aksjon har du sikkert lagt merke til det:

Måten nordmannen bygger seg opp i sekundene før start der han slår seg selv i ansiktet og brystet, kanskje etterfulgt av et lite brøl.

Det har blitt en viktig rutine for Warholm som mandag kveld er blant favorittene når det er klart for VM-finale på 400-meter hekk.

Les også: Advarer VM-profilene: - Dekk dere til

Warholm forklarer at det ligger en klar tanke bak oppførselen på startstreken.

- Det har egentlig bare blitt en sånn greie fordi jeg trener mye alene. Jeg prøver å lage egne måter å lage adrenalin på. Det er adrenalin, nervene og litt den frykten som gjør at man får frem ekstra gode prestasjoner. Jeg prøver å trene på et like høyt nivå som jeg konkurrerer på. Det har egentlig blitt laget på trening og så har jeg tatt det med meg over til konkurranse, forklarer Warholm til Nettavisen.

- Kunne ikke brydd meg mindre



Nordmannen har ingen problemer med å skille seg ut på en slik måte. Og hva andre eventuelt måtte tenke, det gir han blaffen i.

- Men jeg skjønner at det ser veldig dumt ut. Akkurat da er jeg i en sone hvor jeg ikke kunne brydd meg mindre. Alle som tenker at det ser dumt ut kan vite at jeg ikke kunne brydd meg mindre, humrer den norske stjernen.

- Har du blitt for ivrig noen gang?

- Jeg har fått overtenning mange ganger. Den intensitetsstyringen er litt vanskelig. Jeg er helt på kanten der, men jeg føler jo mer jeg springer og jo mer rutinert jeg blir jo mer kontroll får jeg. Foreløpig har det gått veldig fint den sesongen her, sier Warholm.

Klar for finale

23-åringen, som er regjerende verdensmester, har sett sterk ut så langt i Doha.

Lørdag jogget nordmannen inn de siste meterne i ensom majestet i semifinalen og noterte seg for tiden 48.28.

Ingen var i nærheten av å tukte Warholm.

Norges gullhåp var veldig fornøyd med gjennomkjøringen.

- Det var egentlig ganske fint. Jeg kjenner meg bra og fikk spart masse krefter, og da er jeg egentlig veldig fornøyd, sier Warholm til Nettavisen etter semifinalen.

Han påpeker at det ikke finnes et måleapparat for hvor mye krefter han faktisk sparte, men følelsen var veldig god etter målgang.

- Den sier at jeg kom komfortabelt inn, og jeg slapp å springe på meg syre på slutten. Det var målet, gå hardt ut og sikre seg kontroll på oppløpet. Jeg føler jeg fikk spart mye, sier han.

Og legger til:

- Det handler ikke om at jeg skal se «cocky» eller «nonchalant» ut, men det er på slutten man får syre om man trykker på, og jeg ville åpne hardt for å slippe å trykke til mot slutten. Det er egentlig det man ser.

Nervøs



Warholm innrømmer at det allerede kribler i magen før mandagens thriller.

- Jeg er nervøs, for å være ærlig. Det blir en finale alle kommer til å snakke om, og vi vet at nivået er veldig høyt, jeg må være på mitt beste for å ha en sjanse. Men jeg er klar, sier nordmannen.

Finalen på 400-meter hekk starter mandag 21.40. Hele VM-programmet finner du her: