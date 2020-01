Derfor ønsker EHF å holde dette skjult for publikum under EM: - Merkelig

Det sikrer bedre og mer rettferdige avgjørelser, men TV-seerne og publikum får ikke lov til å ta en kikk og gjøre seg opp en mening.

TRONDHEIM (Nettavisen): Den observante tilskuer har sikkert fått med seg at det brukes videodømming under det pågående håndball-EM i Trondheim.

Senest fredag fikk vi et eksempel på dette da den norske stjernen Sander Sagosen satte ballen i mål på tampen av første omgang. Det var imidlertid uklart om ballen var inne og dommerduoen kikket dermed på video før de tok en avgjørelse.

Berge: - Så jævla hemmelig er det ikke



Det var imidlertid kun dommerne som fikk de situasjonen i reprise. For alle andre blir disse helt avgjørende bildene skjult. I hallen ble det derfor nesten helt stille en lengre periode mens dommerne så på video og ble enige om en konklusjon.

REAGERER: Landslagssjef Christian Berge. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Først da målet ble godkjent, brøt det ut i jubel i Trondheim Spektrum.

Landslagssjef Christian Berge reagerer på at disse videobildene blir holdt skjult for TV-tittere og publikum og mener det ikke er farlig å vise det i reprise.

- Det er merkelig. Jeg skjønner ikke den tankegangen der. Det burde vært mer publikumsvennlig med tanke på at de fikk se de klippene der, sier han til Nettavisen.

- Så jævla hemmelig er det jo ikke, legger han til.

Nettavisen tok kontakt med Det europeiske håndballforbundet, som arrangerer EM, for å få en forklaring på hvorfor situasjonene ikke blir vist i reprise.-

- Kan ikke sammenlignes med VAR



Kommunikasjonsdirektør Thomas Schoeneich sier imidlertid at det ikke er aktuelt for å åpne opp og vise disse klippene som en del av TV-produksjonen.

- Videoreprise gir dommerne en mulighet til å umiddelbart se opp igjen en situasjon på TV-skjermen hvis de ikke var i stand til å se alt som skjedde på banen. Det har da muligheten til å sjekke før de tar en avgjørelse, sier han til Nettavisen.

VAR DEN INNE? Dommerne var usikre og tok derfor en titt på reprisen. Publikum i Trondheim Spektrum fikk ikke se noen reprise. Foto: Skjermdump (Viaplay)

- Bruken av video er utelukkende ment for dommerne, og det er kun dommerne som kan bestemme om det skal tas i bruk eller ikke, sier han videre.

VAR har nylig blitt innført i fotball, og selv om denne praksisen også er omdiskutert, får i alle fall publikum som regel litt mer informasjon i de aktuelle situasjonene.

- Skal beskytte dommerne



Schoeneich mener at VAR og videodømming i håndball ikke kan sammenlignes.

- Det er en stor forskjell mellom håndball og VAR i fotball. Det er ingen eksterne som kan blande seg inn. Det er kun dommerne som kan ta en avgjørelse basert på det de har sett på video i håndball, forklarer kommunikasjonsdirektøren.

- Dere har kanskje lagt merke til at vi ikke viser repriser på storskjermen i hallen? Det er fordi vi har full tillit til våre dommere og samtidig gjør vi alt vi kan for å beskytte deres integritet og avgjørelser, sier EHF-talspersonen til Nettavisen.

Landslagstrener Berge kjøper imidlertid ikke denne forklaringen helt.

- Uansett om vi snakker om tillit eller ikke, så er dette merkelig. De observer med sine øyne og tar en beslutning ut ifra det, men det betyr jo ikke at alle andre ikke skal få se, men de har valgt å gjøre det sånn og da forholder jeg meg til det, sier han.

TV3-profil: - Håpløst



TV3-kommentator Daniel Høglund stusser også over dette og mener det går ut over TV-produktet at episodene ikke blir vist til publikum.

- Jeg har klaget på dette i flere år. Hvis håndballen skal være et godt produkt for seerne, så må vi se det dommerne ser, sier han til Nettavisen.

- Jeg synes de bruker videodømming fornuftig i håndball. Men at det ikke er en del av TV-produksjonen er håpløst. Vi er i 2020 - ikke i 1992. TV er det viktigste en sport skal tenke på når det gjelder produktet ditt, sier TV3-profilen.

KOMMENTATOR: Daniel Høglund, her sammen med makker Kristian Kjelling i Trondheim Spektrum. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Han mener håndballen tidligere har gjort gode grep TV-produksjonsmessig og at det derfor bør være åpenbart at også dette bør bli en del av sendingen.

- Det er en sport som tross alt innførte at man kan høre hva trenerne sier i en timeout. De burde være smarte nok til å skjønne at dette bør de gjøre noe med.

Norge fikk en perfekt start på EM da Bosnia ble slått fredag kveld. Søndag venter Frankrike, mens Portugal er motstander tirsdag kveld.