Derfor svikter VAR i Premier League: - Lista er lagt altfor høyt

Både Anthony Martial og David Silva burde trolig blitt tildelt straffespark denne helgen - ingen av dem fikk det.

VAR (Video Assistant Referee) har i hovedsak vært en suksess i store europeiske ligaer som La Liga, Serie A og Bundesliga.

Introduksjonen av VAR i Premier League denne sesongen har imidlertid vært trøblete.

Mange er misfornøyde med hvor lang tid det tar å komme fram til rett avgjørelse, for eksempel i offside-situasjoner, men det har også dukket opp et annet problem.

Klare forseelser som blir oversett av dommeren, blir også oversett av dommerne i videorommet, og denne helgen var det spesielt to episoder som fikk eksperter og TV-seere til å klø seg i hodet.

60 minutter ut i kampen mellom Bournemouth og Manchester City blir David Silva tydelig tråkket på foten og felt av Jefferson Lerma. Dommer Andre Mariner foretar seg ingenting. Det gjør heller ikke VAR.

54 minutter ut i kampen mellom Manchester United og Crystal Palace rykker Anthony Martial forbi Martin Kelly. Franskmannen holdes igjen av Palace-forsvareren og legges i bakken innenfor sekstenmeteren. Verken dommer Paul Tierney eller VAR foretar seg noe.

Mathisen: - Sjokkerende

Det får TV 2-ekspert Jesper Mathisen til å reagere. Mathisen, som ellers er en stor tilhenger av VAR, mener det er merkelig hvordan systemet har blitt brukt i England så langt.

- Den lista for at VAR-rommet skal inn og gjøre om, ligger altfor høyt. De må inn og rette det på en helt annen måte. I helga har det vært sjokkerende å sitte og se på. Jeg sitter på arenaen i går, og jeg kan si med en gang at «det er straffe, det burde vært rødt kort». Jeg sier det samme etter å ha sett reprisen. Da blir jeg sjokkert når de som skal bruke systemet ikke klarer å håndtere det på en måte som gjør at de fatter en rett avgjørelse, sa Mathisen i programmet Fotballkveld Europa søndag.

REAGERER: Jesper Mathisen forstår seg ikke på hvordan VAR har blitt brukt i praksis i Premier League denne sesongen. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Mathisen ser fram til å besøke VAR-rommet i England og gleder seg til å få svar på spørsmålene han sitter igjen med etter runden.

- Det er i mine øyne ikke bare VAR sin feil. Hovedproblemet er dommerne som sitter i dette rommet. Vi skal over og besøke de, og det gleder jeg meg utrolig til. Da skal jeg ta med meg ipaden og spørre «hva i all verden satt dere og tenkte på her?». Og hvorfor er det ikke sånn at dommerne i Premier League tar turen bort og ser på en skjerm, slik at de kan fatte den avgjørelsen selv, slik de har gjort i andre ligaer. Hvis de skal bruke det på den måten der, tror jeg vi er ganske samstemte på at det ikke fungerer.

Edvartsen: - Lista er altfor høy

Tidligere toppdommer og nå dommerekspert hos NordicBet, Svein-Erik Edvartsen, støtter Mathisen i at listen er lagt for høyt.

- Jeg vet at PGMOL (Dommerorganisasjonen i England) har instruert VAR i at listen for det som skal anses som «clear error» skal være meget høy, men vi har sett flere eksempler på at listen er altfor høy, senest i går da Silva skulle hatt straffe, sier Edvartsen til Nettavisen.

LISTA FOR HØY: Svein-Erik Edvartsen mener lista er for høy for å bruke on field review og for hva som klassifiseres som clear error. Foto: (NTB scanpix)

Dommerne skal også ifølge Edvartsen ha fått beskjed om i minst mulig grad å bruke tid på å se en episode på nytt på TV-skjermen, som står klar til bruk på sidelinjen.

- I kampen til Manchester United i helgen var vi vitne til flere situasjoner det VAR burde anbefalt dommeren OFR (on field review). Jeg vet at dommerorganisasjonen også her har sagt at listen skal være høy, men den er altfor høy her også, sier Edvartsen.

Den tidligere toppdommeren er overrasket over hvordan VAR-systemet har blitt praktisert i Premier League og mener det i enkelte kamper har virket som om det ikke er til stede.

- I faktasituasjoner som for eksempel om en felling skjedde innenfor eller utenfor, er det ikke nødvendig med OFR, men i situasjoner hvor dommeren har tatt en skjønnsmessig avgjørelse, bør listen for «clear error» hva gjelder OFR senkes. Slik det har vært til nå, virker det faktisk enkelte ganger som at det ikke er VAR i Premier League, sier Edvartsen.