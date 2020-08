Emil Midtbø Sundal (30) har vært ettertraktet i flere år, men det er ingen som får ham bort fra Bækkelaget.

30-åringen hadde et bunnsolid snitt på 8,5 mål per kamp i Rema 1000-ligaen forrige sesong. Dermed ble han ligaens toppscorer for tredje sesong på rad, noe som for øvrig også er en milepæl, siden ingen hadde klart det før ham.

Det betyr imidlertid ikke at Midtbø Sundal var helt fornøyd med tingenes tilstand.

- Sesongen var opp og ned. Det er ikke en fordel å ha en spiller som scorer såpass mye mål. Det er lettere for motstanderen å stoppe. Det er bedre for laget sin del at målene blir jevnt fordelt. Vi har jobbet med dette i det siste, sier Midtbø Sundal til Nettavisen.

Funnet sitt hjem

30-åringen fra Nordstrand har holdt seg i nærområdet hele håndballkarrieren. Midtbø Sundal har spilt hele karrierien på toppnivå i Bækkelaget, selv om hans prestasjoner har blitt lagt merke til i en årrekke. Han har avslått tilbud fra danske, tyske og franske klubber de siste årene.

- Det er ikke alltid gresset er grønnere på den andre siden. Jeg har ikke sett en stor grunn for å dra videre fra Bækkelaget. Vi er en herlig gjeng med et fantastisk miljø. Jeg stortrives også i jobben som lærer, har samboer og trives i Oslo. Bækkelaget blir nok stoppestedet, forteller storscoreren.

«MR. BÆKKELAGET»: Emil Midtbø Sundal er Bækkelaget-gutt tvers gjennom. Foto: Solfrid Therese Nordbakk (Nordstrands Blad)

- Hva hvis det kommer et tilbud fra en norsk klubb?

- Man skal aldri si aldri, men nei, det skal veldig mye til å forlate Bækkelaget, er Midtbø Sundals krystallklare svar.

Håndball i blodet

Moren til Bækkelaget-spilleren er en av tidenes beste håndballspillere i Norge. Heidi Sundal, som spilte hele karrieren i Nordstrand, fikk 269 landskamper, scoret 731 mål og har medaljer fra både VM og OL.

Hun holdt også målrekorden i eliteserien med 22 mål i en og samme kamp, helt til Heidi Løke slo rekorden 22 år senere med 24 mål i en og samme kamp.

Faren Tom Midtbø Nilsen spilte også på toppnivå, og fikk over 40 landskamper som målvakt. 30-åringen har likevel aldri følt noe press om å bli håndballspiller på toppnivå.

- Du kan si at jeg er nærmest født og oppvokst i hallen. Jeg var fire år da jeg spilte i hallen for første gang, men mamma var alltid grei. Jeg ble aldri presset til å velge håndball. Jeg kunne selv velge, men det føltes naturlig å velge håndball. Det har ikke påvirket meg mye at mamma har et stort navn. Min generasjon vet heller ikke mye om den tiden moren min spilte, forteller Midtbø Sundal.

Lærer

Vi var inne på at Midtbø Sundal stortrives i jobben sin som lærer. For øyeblikket er han lærer for klasse 5D på Munkerud skole i bydel Nordstrand, noe som passer perfekt for den hjemmekjære 30-åringen.

En jobb som også gjør det lettere for målkongen å koble av håndballen, men nylig ble det mye styr på skolen etter at en ansatt fikk påvist korona.

- Det skulle ha vært fullt liv denne uken med skolestart, men istedenfor ble skolestarten utsatt minst en uke. I underkant av 70 ansatte havnet i karantene, men jeg slapp det. Jeg har vært på jobb, men jeg har ikke hatt nærkontakt med den smittede. Det er selvfølgelig leit det som har skjedd, men jeg sitter her nå på kontoret og planlegger skolestart, sier Bækkelaget-spilleren.

- Dere bommer

Forrige sesong endte Bækkelaget på 6. plass, men Nettavisen har tippet klubben på 9. plass i årets sesong. Vårt tips faller imidlertid ikke i god jord hos Bækkelaget-spilleren.

- Dere bommer. Vi ender tre-fire plasser høyere enn tipset deres. Ja, vi har mistet sentrale spillere i Lukas Karlsson, Joakim Patriksson og Fredrik Løvberg, men vi har andre spillere som kommer til å ta nye steg. Jeg tror oppriktig at vi tar flere poeng enn forrige sesong. Vi har en ny trener i Jørgen Laug, men som har vært her tidligere. Han kjenner klubben godt og kommer nå med nye ideer. Jeg tror også at siden han er fersk som hovedtrener, så vil det gjøre ham ekstra skjerpet, hevder 30-åringen.

Spesiell sesong

Til tross for stor tro på eget lag i årets sesong, har han mindre tro på at sesongen går knirkefritt på grunn av koronasituasjonen som preger hele samfunnet.

- Det er mange i denne ligaen, spesielt hos oss, som kombinerer trening og kamper med jobb eller studier. Da er vi nødt til å møte folk utenfor håndballen, og jeg tror at vi kommer til å få lag som går inn og ut av karantene. Det vil føre til at kamper kan bli avlyst eller flyttet. Jeg er veldig spent på hvordan håndballforbundet vil løse det, sier Midtbø Sundal.

Han er uansett klar for sesongstart, og må nok en gang hamre inn mål, hvis Bækkelaget skal nå sin målsetting.

- Vi går for ende opp et sted mellom 4. og 6. plass. Det er mulig, mener bakspilleren.

Klubbens første kamp i Rema 1000-ligaen spilles mot Haslum, søndag 30. august klokken 18.00. Den kampen kan du se her.