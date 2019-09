Derfor takket Sander Berge nei til Premier League

Sander Berge vil ikke snakke om hvilke klubber han kunne gått til i sommer, men er klar på at Genk var det beste valget.

STORO (Nettavisen): Sander Berge (21) er godt i gang med en ny sesong i belgiske Genk, til tross for at han i løpet av sommeren har vært en ettertraktet mann på overgangsmarkedet.

Etter det Nettavisen kjenner til, var det interesse fra blant annet Premier League, og overfor VG bekreftet Genk-direktør Dimitri de Conde tidligere i sommer at nordmannen takket nei til Sheffield United.

Fristet av Champions League-spill

Midtbanespilleren, som skal ha en prislapp på rundt 230 millioner kroner, legger ikke skjul på at muligheten til å spille i Champions League var med på å vippe avgjørelsen i favør av å bli værende i Belgia.

- Hvorfor ble det ingen overgang i sommer?

- Totalt sett følte jeg at det ikke var det beste valget. Når jeg ser på den posisjonen jeg har i laget og den sesongen vi har i vente, så følte jeg at det var riktig å bli. Jeg kunne gått i sommer, og det var en mulighet som kunne være bra for alle parter, men med Champions League og muligheten til å bygge videre på sesongen vi hadde, valgte jeg å bli, sier Berge til Nettavisen.

Asker-gutten er inneforstått med at det alltid vil versere rykter rundt en profilert, ung lederskikkelse i et mesterlag som Genk var forrige sesong. Hvilke klubber som var ute etter ham i sommer, vil han imidlertid ikke snakke om.

- Jeg vil ikke gå nærmere inn på hvilke klubber og hva som lå bak det, men jeg følte at Genk var det klart beste valget per dags dato. Å få spille på det nivået som 21-åring, få matching i Champions League og å være en ledertype der er veldig, veldig bra. Jeg har ikke noe «rush» med å bytte ut den hverdagen med egentlig hva som helst der ute.

- Var det avgjørende for valget ditt at det ble Champions League-spill denne sesongen?

- Det er selvfølgelig en veldig gunstig greie. Vi spiller mot topp internasjonal motstand, og det er et fint utstillingsvindu, man får se hvordan man ligger an mot de aller beste, og ikke minst at man får være med på belønningen av det vi fikk til i fjor, sier Berge.

LEDERSKIKKELSE: Sander Berge (nummer 25) har blitt en viktig mann både for Genk og for det norske landslaget. Foto: Olivier Matthys (AP)

Ser fram til Haaland-møte i Champions League

Nå gleder han seg stort til høst og vinter med Champions League-fotball mot Liverpool, Napoli og Erling Braut Haalands Red Bull Salzburg.

- Det blir kult, altså. I den gruppa er det kanskje Liverpool og Napoli man ser på først, men Liverpool og Salzburg er veldig, veldig bra. De driver nok litt som oss, har mange unge spillere og spillere som kommer og går. Jeg tror det blir moro, så jeg får lære meg å kjenne han nå, så jeg vet hva han kommer med i kampen, sier Berge og kikker seg over skuldra med et lurt smil i retning Haaland.

De unge, norske fotballprofilene møtes i Champions League allerede i første gruppespillsrunde 17. september. Først skal imidlertid begge i aksjon for det norske landslaget mot Malta og Sverige.

Norge tar imot Malta på Ullevaal Stadion førstkommende torsdag, før Sverige er motstander i Stockholm søndag kveld.