Derfor tapte Sverige OL-avstemningen

Manglende folkelig oppslutning og statsgarantier kan ha felt svenskenes OL-søknad.

Stokholm og Åre nådde ikke opp mot Milano og Cortina d'Ampezzo i Lausanne mandag kveld.

Der var sjuende gang at Sverige søkte om å arrangere et vinter-OL. Det ble ikke noe OL i 2026 heller.

– Jeg begynner nesten å gi opp å få OL til Sverige. Akkurat nå kjennes det slik ut, sa Sveriges IOC-veteran Gunilla Linberg til TT.

Hun klarte ikke å holde tårene tilbake da IOC-presidenten Thomas Bach leste opp beslutningen. Men hun hadde en mistanke om hva som ville komme.

– Dette kjennes virkelig som et nederlag, for jeg synes at vi hadde et fantastisk konsept, der idretten og politikken dro i samme retning.

Risikoprosjekt

Linberg forteller at IOC-representantene så på Sveriges søknad som et risikoprosjekt. Italienerne kunne skilte med statsgarantier. Det kunne ikke svenskene. De satset alt på det private næringsliv.

– De forstår ikke våre garantier. Vi har jobbet i hele vår med å skaffe til veie de riktige papirene, og vet jeg ikke om vårt lovverk er annerledes enn i andre land. Det hjalp i hvert fall ikke med løfter om «letter of intent». De ville ha «herved garanterer jeg», sa Linberg.

Hun mente det var overraskende at Sverige fikk så mange som 37 stemmer, mot Italias 44.

– Representantene var jo i realiteten «tvunget» til å stemme på noe annet enn vår søknad, sa Gunilla Linberg.

OPPGITT: Gunilla Lindberg begynner å gi opp håpet om et OL i Sverige. Foto: Jean-christophe Bott (AP)

Fra hjertet

IOC-president Thomas Bach snakket fra hjertet under pressekonferansen. Han mente at Sverige ikke var klar for oppgaven siden Stockholm ikke hadde skrevet under på vertskapskontrakten. Det blågrønne byrådet har ikke villet komme med garantier. De ville bare leie ut arenaene til IOC. Det holdt ikke for de høye herrer.

Bach sa også at det ikke talte til Sveriges fordel at bare 55 prosent av svenskene var positive til OL så sent som i mars. I Italia fikk en lignende undersøkelse 80 prosents oppslutning.

– Milano har også 90 prosent av arenaene klare, mens Sverige bare har 75 prosent klare, sa Bach.

Den betydelige avstanden mellom Stockholm og Åre ble ikke nevnt som årsak til at Sverige heller ikke denne gangen nådde opp.

(©NTB)