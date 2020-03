Derfor valgte Jamie Carragher å ikke bli manager etter fotballkarrieren

Liverpool-legenden åpner opp om veivalget etter at han la fotballskoene på hylla.

Carragher fikk over 700 kamper for Liverpool fra 1996 til og med 2013. 42-åringen var en klippe i Liverpools mditforsvar, og var også en av klubbens største ledertyper med sin lojalitet, autoritet og vilje til alltid å «gå i krigen».

De fleste forutsetninger lå dermed til rette for at Carragher skulle bli manager etter karrieren, men slik ble det ikke. I Sky Sports sin podcast «Off Script» forklarer den nåværende eksperten hvorfor han aldri kommer til å bli trener i fremtiden.

- Er det verdt det?

Sky Sports-eksperten forteller at tidlig i karrieren, så var faktisk tanken på å bli manager fristende.

- Hvis du hadde spurt med i 20-årene, om det var for England eller Liverpool, så hadde jeg sagt at jeg blir manager. Tidligere trenere var overbevist om at det ville jeg bli, sier Carragher, gjengitt av Liverpool Echo.

Den tanken gikk imidlertid «Carra» bort ifra, jo mer erfaring han fikk og eldre han ble.

- Da jeg nærmet meg slutten av karrieren, tenkte jeg på alle fallgruvene som manager, og på andre muligheter jeg hadde. Jeg tror at det hadde blitt for mye bryderi og stress, så jeg tenkte «er det verdt det»?, forteller Liverpool-legenden.

Svaret var nei, og Carragher la opp etter 2012/2013-sesongen og fikk umiddelbart en ny karriere som TV-ekspert. I dag er han anerkjent som en av Premier Leagues beste fotballeksperter.

Blir Liverpool ligavinner?

Jamie Carragher, i likhet med alle andre Liverpool-supportere, biter nok negler om dagen og håper at Premier League-sesongen blir fullført, slik at klubben blir seriemester for første gang på 30 år. Klubben leder ligaen overlegent etter 29 serierunder, og trenger bare noen få poeng til for å sikre tittelen.

Akkurat nå er alt usikkert, siden ligaen er stoppet på grunn av koronakrisen. Ifølge det anerkjente nettstedet The Athletic har flere røster sagt at sesongen bør skrotes. Dermed vil ikke Liverpool vinne ligaen, hvis det skjer.

- Det er ikke plass for sport i den situasjonen verden er i nå. Vi oppfører oss som sutrete barn. Jeg mener sterkt at vi gjør feil. Vi bør sette strek og starte på ny (til høsten), sier en kilde som betegnes «som sentral i Premier League».

- Det er åpenbart hva som vil skje. Det er en pandemi i verden, sier en annen kilde til The Athletic.

Det hele kan bli avgjort gjennom stemmegivning i april. Dersom 14 klubber stemmer for å avbryte sesongen, vil det bli utfallet.