Derfor vil ikke McGregor kutte vekt

Conor McGregor har konkurrert i tre forskjellige vektklasser i UFC. Nå er han klar på at han ikke vil kutte vekt, med mindre han må.

Superstjernen Conor McGregor er tilbake i UFCs oktagon når han møter Donald Cerrone, populært kalt Cowboy, førstkommende lørdag i Las Vegas.

Kampen går i weltervekt (77 kilo) - elleve kilo over vektklassen McGregor først debuterte i da han gikk sin første UFC-kamp i Stockholm i 2013.

Iren har gjort det klart at han ikke ser noen grunn til å kutte ned til 71 kilo og lettvekt, da det ikke er snakk om en tittelkamp og omkamp mot Khabib Nurmagomedov, som han tapte mot i 2018.

I stedet landet han en avtale med UFC og Donald Cerrone om å møtes i en vektklasse der ingen av de to utøverne i særlig stor grad trenger å bry seg om å kutte vekt inn mot kampen.

Rogan: - Det var forferdelig

UFC-kommentator Joe Rogan tror årene med vektkutting ned til 66 kilo og fjærvekt er en av de viktigste grunnene til at McGregor nå vil unngå å gå ned i vekt, så langt det er mulig.

- Jeg tror fyren torturerte seg så grusomt for å komme ned i 66 kilo. Hvis du ser på hvordan han så ut på vekta da han flekset musklene, så var det som å se en zombie. Det var forferdelig. Så jeg tror at selv om han ikke klager mye over det, er det ingen gratispassasjerer i dette spillet. Når du gjør det mot kroppen din i noen år, gjør du skade, og du gjør det vanskeligere å gå ned i vekt senere, sier Rogan på sin podkast.

TROR KUTTENE HAR KOSTET: Joe Rogan, som her holder mikrofonen mens Conor McGregor skjeller ut Nate Diaz, tror irens vektkutt ned til 66 kilo har tatt på. Foto: Ethan Miller (AFP)

I et ferskt intervju med ESPN gjør også McGregor det klart at han er godt under vektkravet på 77 kilo en uke før kampen og at han dermed ikke trenger å kutte vekt i det hele tatt.

- Jeg er ikke ferdig i lettvekt. Jeg kunne klart å gå ned til 71 kilo til denne kampen uten problemer. Men jeg ønsker å gå inn frisk, la kampen spille seg ut, og så åpne opp alle mulighetene mine etterpå, sier McGregor.

Vil gå tre kamper i år

Iren uttalte på en pressekonferanse i slutten av 2019 at han ser på 2020 som en sesong, der han planlegger å gå totalt tre kamper.

Hovedmålet er å få en ny tittelkamp mot Khabib Nurmagomedov, som møter Tony Ferguson i april. UFC-president Dana White avslører at McGregor vil holde seg i form og klar til å steppe inn dersom en av dem skader seg.

- Conor ønsker å gå kamp tre ganger i år, og han håper at hvis han slår Cowboy, kan han snu seg rett rundt og møte Khabib. Timingen og matten kommer ikke til å fungere der, men du vet hvordan Conor er. Han tenker at han slår Cowboy og at han er klar til å steppe inn hvis Khabib eller Tony må trekke seg, sier White til ESPN.

UFC-presidenten er klar på at McGregor står først i køen i kampen om en tittelkamp dersom han slår Cerrone, selv om flere mener det er feil når McGregor og Cerrone møtes i vektklassen over.

- Se på hva Conor han gjort de siste årene, og så taper han mot Khabib, i en kamp som tok uttrykket ondt blod til neste nivå. Conor er først i køen hvis han slår Cowboy.

- Så dette er på en måte en kamp i lettvekt, bare at de ikke kutter vekt?

- Det er nøyaktig det der er. Når Conor sa at han ville gjøre denne kampen i weltervekt og ga meg begrunnelsen for det, sa jeg at det er ikke snakk om at Cowboy kommer til å klage på det. Hvorfor kutte vekt hvis ingen av dem ønsker å gjøre det, sier White.

ENORM VEKST: UFC-president Dana White har sett Conor McGregor vokse fra intet til å bli en global superstjerne. Foto: Steven Ryan (AFP)

Meek gikk opp 13 kilo på et døgn

Vektkutting har vært en stor del av kampsport i flere tiår, og har også fått fatale konsekvenser for utøvere, som har presset seg for hardt for å få av de siste kiloene før innveiing.

Innveiingen skjer dagen før selve kampen, slik at flere utøvere sulter seg og tørker seg ut før innveiingen, for så å gå opp flere kilo til kampen dagen etterpå. Målet er å være så stor og sterk som mulig for vektklassen.

Emil Meek har tidligere uttalt til Nettavisen at han på sitt mest ekstreme, tidligere i karrieren, gikk opp 13 kilo fra innveiing på 77 kilo til han gikk inn i buret på 90 kilo.

