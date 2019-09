Derfor vinner KFUM

Om noen få dager er Odd både ute av cupen og ute av medaljekampen i Eliteserien.

Sorry, det er trist å være den som må levere dårlige nyheter.

Men med den bortestatistikken som Odd har vist til nå i år, er det få i hovedstaden som frykter invasjonen fra Telemark. Det er tre måneder siden Odd sist vant på bortebane, mens KFUM Arena er en bortimot uinntakelig festning.

Det er klart vi har respekt for Odd som vi har for gamle folk. Historien er imponerende. Landets eldste klubb og kontinuiteten til Dag-Eilev Fagermo. Men historie i seg selv har aldri vunnet fotballkamper. For alt har en slutt. Og den kommer i møtet med årets komet i OBOS-ligaen. KFUM-Kameratene i Oslo, eller «Kåffa», med landets kommende trenerlegende, Jørgen Isnes.

Odd og KFUM har det til felles at de satser på egen utvikling og bygger stein på stein uten å ha rike onkler i bakhånd. For KFUMs del har det vært en langsiktig filosofi som har båret frem spillere som Eivind Arnevåg, Henning Berg og Jonathan Parr.

I OBOS-ligaen er det bare Aalesund som har scoret flere mål enn Kåffa, mens Odd har scoret færrest mål blant de fem øverste lagene i Eliteserien. Odd har dessuten en tendens til å gjøre det middelmådig mot de svakeste lagene i Eliteserien - altså lag som på en vanlig dag er på nivå med KFUM.

Det som møter Odd i Oslo er et ballbesittende, spillende lag med en sentrallinje som kunne spilt på nesten ethvert eliteserielag: Jørgen Hammer, Robin Rasch, Stian Sortevik.

Hammer, Sortevik og Daniel Fredheim Holm har til sammen nær 500 eliteseriekamper, så Kåffa er en fin miks av rutine og ungt pågangsmot. Og spilleglede som smitter over på tribunen.

For Odd-spillernes del er det å håpe at Fagermo ikke har slurvet med løpstrening og kondisjon, for det blir hardt å løpe etter ballen på Ekeberg. På sitt beste går det fort når KFUM driver sitt tålmodige småspill. Kaptein Stian Sortevik (assistkongen i OBOS) kan drible seg gjennom en telefonboks, mens Robin Rasch har OBOS-ligaens beste dødballskuddfot (assist på tre av tre mål i siste runde mot Sandefjord).

På topp har KFUM hentet Skeids toppscorer David Tavakoli, som er en tøffing å bryne seg på. Og bak lurer smarte Daniel Fredheim Holm med enorm spilleforståelse og overblikk. Til tider vil Odds forsvar føle at det stadig ramler tallerkener ned fra veggen bak dem hvis de ikke passer på.

Eller som det av og til sies i klubbstua hos KFUM: «Det er makt i de foldete hender».