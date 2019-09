Derfor vinner Odd

Det er så mange grunner til at Odd vinner torsdagens kvartfinale mot YMCA. Altså KFUM Oslo. I Oslo.

En av grunnene heter Filip Møller Delaveris og er 18 år gammel.

Søndag senket han fjorårets store Europacup-sensasjon, Sarpsborg, mer eller mindre på egenhånd. Endelig får han til det han har øvd så lenge på. Å score mål.

I 29. minutt puttet han 1-0. Fire minutter etterpå la han på til 2-0. Og han kunne godt hatt inne både en og to goaler til, den ene fikk tverrliggeren til å dirre, om han hadde hatt litt mer flaks.

Og mer enn 5000 mennesker ga ham stående applaus da han gikk av banen etter 76 minutter nå søndag.

En av de andre grunnene heter Torgeir Børven. Han har fått nok selvtillit, nok styrke, nok erfaring og nok ryggdekning til å herje. Odd har vært sterke i år. Litt ujevne, men stort sett sterke.

Sølvmedaljen er innen rekkevidde, selv om Rosenborg halser bak dem, og Bodø/Glimt har vært eventyrlig gode på sitt beste. Men kontinuiteten, som først og fremst manifisteres gjennom trener Dag-Eilev Fagermo, kler Odd-laget.

Når man ikke har hauger og lass med penger, når man ikke har rike onkler å øse fra ved enhver liten utfordring, så må man jobbe på lang sikt. Det har Odd gjort.

KFUM er ingen dårlig klubb. I september har de tapt en av fire kamper. At det har blitt to uavgjorte og kun seier mot erkerival Skeid trenger ikke bety annet enn at de er vanskelig å slå.

Odd har to seire, en råsterk uavgjort mot Molde borte og et tap på de fire siste. At de tapte mot Viking i Stavanger, som har gjenfunnet en energi som de ikke har hatt på flere sesonger, er ikke så underlig. Men de virker bunnsolide nå.

Odds kombinasjon av noe nytt og skinnende (Delaveris), noe erfarent og effektivt (Børven) - og det som, beviselig, har vært landets beste trener i ganske mange år nå (Fagermo) - gjør at dette neppe kan gå galt.

Neppe kan gå galt for heltene fra Telemark!