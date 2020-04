Derfor vraket Nossum veteran Sundby fra landslaget

Landslagsledelsen forklarer hvorfor de valgte å ikke ta ut regjerende verdensmester Martin Johnsrud Sundby på landslaget.

Forrige uke fortalte Martin Johnsrud Sundby til NRK at han er vraket fra langrennslandslaget.

Tirsdag kom også bekreftelsen fra landslagsledelsen selv da de presenterte elitelandslagene for 2020/21-sesongen på en digital pressekonferanse.

Landslagsledelsen har fra før ikke kommentert vrakingen av Sundby, men forteller nå hvorfor de bestemte seg for å vrake Røa-løperen fra laget han har vært en del av i en årrekke.

VRAKET: Martin Johnsrud Sundby har fått beskjed av landslagstrener Eirik Myhr Nossum (t.v.) at han ikke blir en del av hans lag kommende vinter. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Nossum forklarer

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forklarer at han hadde færre plasser å dele ut for denne sesongen og da falt Sundby ut av listen.

Nossum innrømmer at det var en vanskelig avgjørelse.

- Selvfølgelig er det tøft. Vemodig er et ord jeg har brukt på det. Jeg har blitt veldig godt kjent med Martin i mange år. Han har vært veldig viktig for meg i min vei som trener. Forhåpentligvis har jeg vært litt viktig for han også. Det er klart at når ting blir som de blir med størrelse på lag, så var jeg ganske tydelig veldig tidlig i prosessen om at han lever farlig, sier Nossum til Nettavisen.

Han tror likevel at Sundby vil være i stand til å markere seg til vinteren likevel.

- Jeg er fullt klar over at han har friplass i VM og er en løper som skal gå litt i vinter, men når man ser på laget jeg landet på så er det ingen der jeg heller kunne ta ut. Jeg er ganske trygg på at Martin fortsatt ikke hadde kunnet bidra mer enn han har gjort til nå på samling. Tanken min er på laget som helhet. Dessverre for Martin så røk han ut nå. Jeg håper og tror han går fort til vinteren likevel, forteller landslagstreneren.

Nossum forklarer at det var etter en totalvurdering at Sundby kom til kort.

- Hvis du ser på antall gode herreløpere i Norge så er det fryktelig mange som strengt tatt er kvalifisert og overkvalifisert til å være en del av et landslag. Jeg var nødt til å fatte en beslutning om et lag bestående av seks gutter. Da måtte jeg sette opp en rangering. En ting er ut ifra resultat, men også ut ifra bidrag på samlinger. Der har Martin vært tydelig på at han som nå blir trebarnspappa i mai ikke kan bidra noe mer, forteller Nossum.

- Som en skilsmisse

Sundby har selv forklart at han fikk signaler om at han levde farlig og at avgjørelsen derfor ikke kommer som lyn fra klar himmel.

Røa-løperen forteller at familiesituasjonen hans har gjort at han ikke har kunnet bidra like mye i laget som tidligere.

- Landslaget er arenaen for å utvikle seg og samle de beste i et treningsfellesskap. Og når folk ikke er med, så mister det den effekten. Jeg har noen gode resultater som tilsier en plass, men så har jeg ikke kunnet bidra, sier Sundby til NRK.

Når landslagsledelsen hadde færre plasser å tilby for neste sesong resulterte det i at Sundby ble vraket fra laget.

- Det er som om at kona etter 30 år skal søke skilsmisse og ikke vil ha deg på laget lengre. Det er en utrolig rar følelse, sier Sundby.

Nordmannen kommer imidlertid til å fortsette satsingen og blir uansett å se til VM i Oberstdorf i februar ettersom han er regjerende verdensmester på 15 kilometer.