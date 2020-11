Deschamps satte spørsmålstegn ved Pogbas rolle i United. Da tok Solskjær kontakt med stjernespilleren

Den franske superstjernens framtid i Manchester United hevdes å være usikker. Nå har Ole Gunnar Solskjær (47) hatt et møte med Paul Pogba (27).

Ole Gunnar Solskjær skal ha hatt en privat samtale med midtbanestjernen Paul Pogba fredag i forbindelse med uttalelser fra Frankrike-sjef Didier Deschamps.

Deschamps skal ha sagt til franske medier at Pogba trenger «rett plattform» for å få karrieren på rett spor og hintet om at United ikke kan tilby ham det.

Pogba har vært i aksjon for verdensmester Frankrike i denne landslagsperioden, men står i fare for å bli benket når han nå er tilbake i klubblaget.

Solskjærs menn møter West Bromwich Albion i Premier League lørdag kveld.

Møte med Pogba

Det at Pogba kan ende opp med å sitte på benken i nok en kamp, ser ut til å irritere Deschamps, som tror stjernen ikke kan være fornøyd med en benketilværelse.

Solskjær følte derfor behov for å ta en prat med sin franske midtbanespiller. Noe han selv bekrefter på en pressekonferanse, ifølge The Guardian.

- Jeg har snakket med Paul om det i dag. Det er en selvfølge at han ikke er fornøyd når han ikke spiller, eller spiller bra. Han er ikke fornøyd med måten han prestert for klubben. Men Paul hadde en vanskelig sesong forrige sesong. Etter det har han hatt Covid-19, men tre kamper for Frankrike nå har hjulpet ham å finne rytmen. Jeg har snakket med ham og det betyr mye for ham nå. Han spiller samme posisjon for Frankrike som han gjør for oss, så det er ikke noe problem, sier Solskjær.

Pogba var på banen i rundt en time da Frankrike gikk på et litt overraskende hjemmetap for Finland, før han imponerte i kampene mot Portugal og Sverige.

Solskjær hinter om at Pogba nå nærmer seg førsteelleveren i United - igjen.

- Det handler om å komme i rett modus og rytme og Paul sier han følte seg sterk mot slutten av kampene mot Portugal og Sverige, sier nordmannen.

- Etter Covid trengte han tid til å hente seg inn, men nå virker han i bedre form og sterkere enn på lenge. Jeg tror han kommer til å bli bedre og være en veldig viktig spiller, og person, for oss. Det å ha ham form er avgjørende, sier Solskjær.

Diplomatisk Solskjær

Til tross for det Solskjær nå sier, så har ryktene rundt en United-exit vært sterke den siste tiden. Pogba har ikke bidratt til å dempe spekulasjonene.

- Jeg har aldri vært gjennom en så vanskelig periode i løpet av karrieren. Det å være med Frankrike er et friskt pust. Dette er en gruppe med helt unike spillere. Magisk! sa han i møte med franske journalister under landslagsperioden.

Solskjær velger å svare diplomatisk på det utspillet fra midtbanespilleren.

- Når du er på landslagsoppdrag så er du glad for å se vennene dine, folk du vokste opp med, sier United-manageren.

- Det var det samme for meg med Norge. Det er selvsagt fint å møte kompisene dine.

Manchester United ligger som nummer 14 i Premier League etter sju kamper. Solskjærs menn har vunnet tre, tapt tre og spilt en kamp uavgjort så langt.

