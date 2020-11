Det ble drama før avreise. Nå har «nødlandslaget» fått gode nyheter

Per Kristian Bråtviet fikk ikke reise med den andre spillerne til Nations League-oppgjøret mot Østerrike, men nå får han lov til å reise onsdag morgen. Det er likevel ikke sikkert han blir kampklar.

Samtlige av de norske spillerne på det såkalte «nødlandslaget» måtte kunne vise til negativ test på Covid-19 for å få lov til å reise til Wien i Østerrike.

Derfor ble det meldt i en pressemelding fra NFF tirsdag ettermiddag at laget hadde sett seg nødt til å reise uten målvakten Per Kristian Bråtveit.

Han hadde nemlig fått problemer med sin koronatest og kunne ikke reise med resten av troppen. I verste fall må Norge dermed stille uten reservekeeper til Nations League-oppgjøret med østerrikerne, men nå skal det ha kommet gode nyheter.

Har tatt to nye tester

Nettavisen får bekreftet av direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, at Bråtveit har tatt to nye Covid-19-tester tirsdag,

Det skal være snakk om en hurtigtest og en ordinær test. Hurtigtesten har vært negativ, opplyses det til Nettavisen, noe som betyr at keeperen kan reise til Wien onsdag morgen. Resultatet av den ordinære testen vil foreligge onsdag.

Også den ordinære testen må være negativ for at burvokteren skal kunne være en del av den norske troppen til onsdagens kamp, ifølge UEFA-protokollen.

Ifølge VG må Bråtveit reise med eget fly og NFF skal være villig til å ta regningen som kan komme på så mye som 100.000 kroner.

Problemet til Bråtveit var at hans første test ikke ga noe klart resultat. Det var derfor han måtte testes på nytt tirsdag.

- En usikker test gjør at han ikke blir med troppen på flyet til Østerrike, sa landslagslege Kjell Erik Strømskag i en pressemelding.

Bråtveit fikk påvist korona i oktober, men landslagslegen mener spilleren ikke lenger skal være smitteførende.

Holdt igjen flyet

Landslagets reise ble noe forsinket som følge av usikkerhet knyttet til prøven, men de valgte altså til slutt å reise uten keeperen.

- Resultatet er at vi sender 17 og ikke 18 i flyet. Det handler litt om at den ene testen er såkalt «inconclusive». Han er ikke smittebærende, det er bekreftet, og vi har fått bekreftet at det ikke er noen fare. Han må likevel bli testet på nytt, derfor holdt vi igjen flyet litt, sier Smerud til TV 2.

Anders Kristiansen som til vanlig spiller for Union SG i Belgia, er for øyeblikket den eneste keeperen i troppen.

- Det er ikke uvanlig at testene kan slå ut for mennesker som har hatt covid tidligere. Men vi tar ikke noen sjanser nå og drar dessverre uten Bråtveit. Vi håper han kan komme etter i morgen tidlig. Sportslig sett er det naturlig nok en ulempe å reise kun med en keeper, men vi må bare respektere den situasjonen, sa Smerud.

De 17 spillerne som nå er på vei til Østerrike har alle avlagt negative koronaprøver i løpet av tirsdagen. Nå venter de bare på Bråtveit som sistemann.

