Det er i Barca jeg hører hjemme, sier Messi

Overgangsryktene rundt Lionel Messi når hans kontrakt med Barcelona går ut har skutt fart. I et intervju med magasinet Sport avkrefter han en snarlig exit.

– Barca er hjemmet mitt og jeg vil ikke dra, men jeg vil vinne. Jeg hadde gledet meg stort å se Neymar tilbake, sier Messi blant annet i intervjuet med spanske Sport.

Onsdag gikk den ferske Inter Miami CF-eieren David Beckham ut og sa at han ønsket Messi i MLS når argentineren kan forlate Barcelona gratis etter sesongen.

Messi har gått skadd og er ennå ikke klar for spill når Barcelona tar imot Valencia sent lørdag.

– Jeg vet ikke om Barcelona har gjort alt de kunne for å sikre seg ham, men PSG er ikke lette å forhandle med. Neymar kunne gitt oss en ny boost, sier Messi.

Ha mener likevel at Barcelona har et meget slagkraftig lag også denne sesongen og at man kan vinne alt også uten Neymar. Blant annet gikk franske Antoine Griezmann fra Atlético Madrid i sommer.

Barcelona er regjerende spanske mestere og spiller dessuten i mesterligaen hvor Inter, Borussia Dortmund og Sparta Praha er motstandere i gruppespillet.

