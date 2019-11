Det internasjonale sykkelforbundet krever nye tester av gamle dopingprøver

På bakgrunn av «Operasjon Aderlass» krever Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) nye tester av to år gamle blodprøver.

– Initiativet er tatt på bakgrunn av nye opplysninger og dokumenter mottatt fra det østerrikske politiet, som var involvert i «Operasjon Aderlass», sier UCI ifølge AFP.

Det internasjonale sykkelforbundet har nå bedt syklingens antidopingsenter (CADF) om å foreta nye analyser av blodprøver som stammer tilbake fra 2016 og 2017.

«Operasjon Aderlass» (årelating) er etterforskningen, som var ledet av østerriksk politi, mot et omfattende internasjonalt dopingnettverk. Dopingskandalen brøt for alvor ut da myndighetene foretok en razzia i østerrikske Seefeld i forbindelse med VM på ski i februar.

Siden har en rekke andre utøvere blitt avslørt i forbindelse med operasjonen. Flere av dem har tilknytning til den tyske dopinglegen Mark Schmidt.

Blant annet er flere syklister tatt. For to uker siden ble den kroatiske sykkelrytteren Kristijan Durasek straffet med fire års karantene for brudd på dopingreglene. En måned tidligere krevde UCI karantene for de to slovenerne Borut Bozic og Kristijan Koren, der begge var tilknyttet sykkelprofflaget Bahrain Merida.

Det er kjent at 21 utøvere fra åtte land og fem idretter er involvert.

