– Det irriterer meg at Premier League blir prioritert når vi har et godt produkt i Norge selv

Ole Martin Nesselquist er verdens yngste hovedtrener i toppfotballen. I denne utgaven av «Taktikkpraten» snakker vi med 27-åringen om hvorfor det var nettopp dette yrket som fanget hans interesse.

STRØMMEN STADION (Nettavisen): Vi har reist til Strømmen for å finne ut mer om OBOS-trener Ole Martin Nesselquist. Han forteller om sin fotballfilosofi, ambisjoner for videre karriere og mye mer.

Nesselquist begynte sin trenerkarriere i Moss FK, og fikk tidlig oppmerksomhet for sin kunnskap.

Muligheten som hovedtrener for G16-laget til Kvik Halden ble neste stoppested, før han ble kontaktet av 4.-divisjonslaget Trosvik.

Han ble, som 19-åring, klubbens yngste A-lagstrener noensinne og tok klubben fra nedre halvdel til opprykk i sin første sesong. Så bar det tilbake til moderklubben Moss, der Nesselquist fikk ansvaret som sportssjef for den tidligere storheten.

I Moss skulle han også etterhvert få hovedtreneransvaret, og var med på å ta gultrøyene tilbake på nivå tre i det norske ligasystemet. I november 2018 kom OBOS-klubben Strømmen på banen, og 27-åringen har trent laget siden.

Nylig kunne laget feiret fornyet kontrakt i OBOS, til tross for at de startet sesongen med tre minuspoeng for brudd på klubblisensreglementet.

– Du begynte som fotballtrener veldig ung, hva var det som trigget deg med treneryrket i så tidlig alder?

– Faren min var sportsjournalist i Moss, hvor jeg kommer fra. Så det ble mye sport i hverdagen fra tidlig alder. Moss FK var jo et eliteserielag på den tiden, så jeg var jo med rundt og så på alle typer idrett fra jeg var to-tre år gammel. Men det var noe med fotballen som fenget meg tidlig, og husker at jeg fra rundt åtte års alder var på Melløs og så på treningene som Knut Torbjørn Eggen hadde den gangen. Jeg tok trenerkurs veldig tidlig, også fikk jeg en stygg skade da jeg var 15 år. Så da ble det naturlig at jeg satset mot treneryrket etter det. Det var mange flinke folk i Moss Fotballklubb også, som var viktig i mine første år.

– Hvis man ser på karrieren din, virker det som du har tatt steg for steg hvilket nivå du har trent på. Har det vært et bevisst valg?

– Jeg har jo egentlig aldri planlagt så mye i karrieren min, men har hatt mer fokus på å mestre de oppgavene jeg har fått etter beste evne. Samtidig har jeg jo alltid hatt lyst til å ta steg, og lyst til å prøve meg på høyere nivå hele veien. Jeg er også veldig glad for at jeg har trent yngre lag, både i Moss og i Kvik. A-lagsmuligheten kom jo mye tidligere enn det jeg hadde sett for meg, men jeg fikk den sjansen gjennom felles bekjente og prestasjonene mine i de klubbene jeg hadde vært i. Man lærer veldig mye av å være trener for ungdoms- og breddelag, så det er år jeg setter stor pris på.

– Hva er den store forskjellen på ungdoms- og breddefotball, kontra elitefotball som du nå er trener i?

– Til syvende og sist ender jo alt opp i nivå. For når nivået øker, blir kravene høyere. I ungdomsfotball har man stort sett fokus på utvikling, og det har vi også her i Strømmen. Men vi må samtidig vinne fotballkamper, og med et høyere nivå vil også kravene fra spillerne til meg som trener være mye større. I 4. divisjon kunne jeg jo nærmest trene på hva jeg ville, men her får man høre det hvis en øvelse ikke fungerer eller at en treningsøkt ikke er god nok. Det er noe av det som trigger meg med toppfotballen. For i utgangspunktet kan du ikke ha dårlige dager, og det liker jeg.

– Har fotballfilosofien din endret seg noe fra tiden i ungdoms- og breddefotballen til nå, eller er det fortsatt mye av det samme?

– Det er nok en del ting som har gått igjen, men samtidig har det vært mye endring. Mye av grunnen til det er jo fordi jeg har lært mer og mer. Det blir lettere å være tydelig på hvordan ting skal være, når man får mer og mer kunnskap. Jeg har jobbet med mange flinke folk som har fått meg til endre på ting underveis, men grunntanken om hvordan laget mitt skal se ut er fortsatt veldig lik.

– Hva er den grunntanken?

– Jeg er opptatt av at lagene mine skal være gode nok til å dominere, både med og uten ball. I det å dominere mener jeg vi skal være gode nok til å lede kampene inn i de fasene av spillet vi er gode i. Defensivt ønsker jeg at vi skal stå høyt i banen, noe vi ikke har lyktes med her i år. Vi har ikke vært gode nok i det høye presset, men utviklet oss mye i forsvarsspillet når vi ligger lavt. Med ballen handler det om at man skal sette seg selv opp i gode posisjoner, uansett hvor på banen man spiller. Vi ønsker alltid å angripe på våre premisser, som stammer litt fra tankene til Nils Arne Eggen. Man må ha et så godt grunnspill, at motstanderlaget ikke klarer å demme opp for det. Angrepsmessig har vi kommet veldig langt i år og har spilt mange gode kamper, også mot lag høyt på tabellen.

– Hvis du kunne valgt en spillertype som er avgjørende for at ditt system skal fungere, hvilken ville det vært?

– I måten jeg liker at å spille fotball på, så er sekseren i 4-3-3 en nøkkelspiller. For det er en spiller som skaper balanse defensivt, men som samtidig kan skape ubalanse for motstanderlaget. Han skal også gjøre jobben mye lettere for stopperne våre, og skal diktere mye av spillet vårt. Akkurat nå har vi bygd opp laget til en 4-3-3-formasjon, men jeg er egentlig ikke låst til en spesifikk posisjon.

– Hvor viktig er det ekstra «krydderet» i din filosofi?

– Jeg er veldig opptatt av x-faktor og spisskompetanse. Skal du bygge et lag over tid som skal prestere jevnt og trutt, og være med å kjempe om en plass på øvre halvdel er du nødt til å ha spillere med spisskompetanse. Det vanskelige er å få hver enkelt spisskompetanse til å sitte i et system, men det må også være rom for individet i systemet. Man kan øve på formasjoner og enkeltsituasjoner dagen lang, men til syvende og sist vet vi ikke om de situasjonene faktisk oppstår. Tilfeldighetene er viktige i fotballen, og jeg tror derfor at det er nødvendig med spillere som kan gjøre det uventede.

– Du har vært talentspeider for blant annet Nottingham Forest. Ser du noen forskjell på hva klubber ser etter i en spiller i dag, kontra for fem-ti år siden?

– Med fotballens utvikling har jo toppklubbenes kravsliste endret seg. Hvis man går enda lenger tilbake så var jo engelske klubber ute etter norske spillere fordi de var fysisk sterke og løp mye. Nå ser man at norske spillere er først og fremst attraktive for sine ekstremferdigheter, spesielt offensivt. Jeg tror det speiderne ser etter avhenger av trendene i fotballen, så er det jo opp til klubbene å fortelle hva de er ute etter og hva de ønsker. Når jeg speider for oss så vet jo jeg hvilke posisjoner vi er ute etter, og hvilke kvaliteter vi ønsker.

– Ser man på unge spillere som har fått muligheten, og som preger både Eliteserien og OBOS-ligaen, har antallet økt de siste årene. Tror du den trenden vil fortsette?

– På et eller annet tidspunkt må det jo stoppe også, for vi kommer ikke til å ha en utvikling hvor eliteserielagene har en snittalder på 19–20. Det kan vi rett og slett ikke, for da vil nivået etterhvert bli for dårlig. Samtidig har vi uten tvil en positiv utvikling, i både Eliteserien og OBOS-ligaen. Jeg syntes serieomleggingen har bidratt veldig, og at halveringen av andredivisjon har gjort at nivået er blitt mye høyere. Det jobbes veldig bra rundt omkring, ikke bare hos toppklubbene, men også i breddefotballen. Det er mange flinke trenere som er med på å øke nivået. Jeg syntes vi er på et godt sted nå, som har mange unggutter i laget som spiller fordi de er gode nok.

– Hvordan skal man finne den rette balansegangen mellom å bruke et talent nok, og ikke bruke et talent for mye?

– Jeg har egentlig en ganske enkel regel der, og det er at hvis de er gode nok er de gamle nok. Treningshverdagen er svært viktig for utviklingen til talentene vi har, også kan det være at man velger å gi spillere muligheten på slutten av sesongen i kamper som ikke betyr så mye. Men det er jo ingen situasjon vi er kjent for å havne i. Jeg tror at unge spillere bør lære seg den mentaliteten i toppidretten, at man må jobbe hardt for å bli best. Samtidig har jeg som trener et ansvar for å klargjøre den unggutten til oppgaven han skal igjennom, og må gi han mulighet hvis jeg føler at han er klar for det.

– Du startet jo veldig tidlig selv, tror du det kan hjelpe deg med å forstå lettere hvordan de unge spillerne i klubben har det?

– Det kan godt være, men ikke noe jeg har tenkt veldig mye på. Jeg har alltid hatt et relativt avslappet forhold til press, men jeg har alltid vært ambisiøs. Jeg har nok alltid stilt krav til de rundt meg, men samtidig har jeg de største forventningene til meg selv. Da blir det litt sånn at det presset som kommer uten ifra må man trives litt med, hvis man skal bli best. Hvis det er sånn at du ikke liker det, så må man lære seg å håndtere det.

– Hvis vi ser mot den internasjonale fotballen, og utviklingen der når det blant annet gjelder pengebruk. Tror du det noen gang kommer til å stoppe, eller vil det forsvinne ut i det uendelige?

– Godt spørsmål. Det burde jo stoppet for lenge siden, for det er jo helt sinnssyke summer det opereres med rundt omkring i internasjonal fotball. I enkelte tilfeller er det neste litt skremmende. Jeg syntes det er helt fair at toppspillere og topptrenere tjener bra, fordi det er ikke bare en jobb, det er en livsstil. Man ofrer så ekstremt mye for å bli best, så det er greit at man tjener bra. Men det betyr ikke at man trenger å tjene hundre millioner kroner i året. Markedet bestemmer jo, og fotball har jo blitt muligens den største bransjen i verden. Det er mange mennesker som vil spytte mye penger inn i det, og som bryr seg mye om det. Jeg håper jo at det en gang vil stoppe, men jeg vet faktisk ikke om det kommer til å gjøre det.

– Interessen for norsk fotball har fått en oppsving gjennom denne pandemien, tror du dette kommer til å fortsette? Hva må man eventuell gjøre for å øke interessen enda et hakk?

– For OBOS-ligaen har det vært veldig bra å få en egen kampdag, så det håper jeg vi fortsetter med. Det gjør jo at flere folk ser på, og at flere engasjerer seg i det. Mange klubber har jo slitt økonomisk i år, men jeg tror det er først om to-tre at man virkelig kommer til å se effekten av det. En ting er jo at klubbene har slitt, men næringslivet sliter også. Hva vil det si for kommende sponsorinntekter? Jeg blir ikke overrasket om vi kommer til å slite litt økonomisk i norsk fotball de neste årene. For å opprettholde interesse bør man beholde to forskjellige kampdager for Eliteserien og OBOS-ligaen, og at man gjør produktet «norsk fotball» så godt som mulig. Jeg er jo en av dem som irriterer meg over at Premier League blir prioritert så mye som det blir, når vi har et godt produkt selv.

– Jeg serverer deg en case her nå. Du blir ansatt som toppfotballsjef i NFF, hva er første sak på lista som du ønsker en endring på?

– Jeg hadde startet en prosess hvor målet hadde vært å senke krav til alt som ikke har noe med sport å gjøre. Slik at klubbene kan ha større sportslig fokus. Anlegget vårt, for eksempel, er gammelt og slitent, men det er mer enn godt til å spille fotball på. Istedenfor at vi skal bruke millioner av kroner på lys for at vi skal kunne spille kamper klokka åtte om kvelden, så kunne vi heller spilt kamper tidligere på dagen og heller brukt pengene på det sportslige. Det er selvfølgelig bra at NFF følger opp og setter krav til anlegg, for det skal være gode spilleforhold og trygt for alle. Man må være mer fleksibel på «småting», slik at klubbene kan bruke pengene på å utvikle spillere.

- Dere berget plassen i OBOS-ligaen selv om dere startet med minuspoeng. Hvordan har du det, og hvordan har sesongen vært?

– Akkurat nå har jeg det bra. Jeg er glad og stolt over årets prestasjon, samtidig som jeg nyter litt annerledes dager på jobb. Godt å bryte opp rytmen litt. Årets sesong synes jeg totalt sett er en bra prestasjon av oss. Med alle forutsetninger tatt i betraktning er tross alt en 10.plass godkjent, og vi har et spennende grunnlag som vi gleder oss til å bygge videre på.

– Vi har vært vitne til flere rasisme- og diskrimineringssaker i høst og vinter. Hvordan hadde du som trener taklet en sånn type situasjon med en av dine spillere?

– Hvis jeg eller en av spillerne mine hadde hørt noen av de tingene man har fått vite om den siste tiden, hadde jeg tatt laget av banen og nektet å spille ferdig kampen før personen er fjernet. Vi trenger at noen setter et eksempel. Jeg syntes STOPP-kampanjen som har dukket opp i det siste har vært et veldig godt tiltak, og det vil forhåpentligvis komme flere. Det vil helt sikkert komme flere retningslinjer rundt temaet, men for oss ville det vært uaktuelt å fullføre kampen.

– Det var et voldsomt trykk rundt landslaget etter konflikten mellom Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth. Hvordan hadde du taklet å være i Lagerbäcks sine sko?

– For det første er det alltid lurt å huske på at når slike ting kommer ut i mediene, er det ikke nødvendigvis akkurat slik ting har gått for seg. Jeg er opptatt av at det skal være takhøyde i vår garderobe, for spillerne skal ha mulighet til å kritisere meg, fordi jeg kritiserer jo dem. Så lenge ting er konstruktivt og har en faglig begrunnelse bak det, syntes jeg at en god diskusjon er med på å dra et prestasjonsmiljø fremover. Spillere kan være uenig i ting og vi kan få til en ålreit diskusjon, men til syvende og sist må jeg ta en avgjørelse. Jeg tror det er lettere for en spiller å være lojal til et system hvis man føler man blir hørt i prosessen.

– Jeg må spørre deg om VAR. Hva er dine tanker om det?

– Jeg liker ikke VAR. Hadde VAR gjort at det ikke ble feil i avgjørende situasjoner, da hadde det vært greit. Men feilene fortsetter jo, og det blir brukt til altfor mange ting. VAR kunne blitt brukt for offside, mål og røde kort som dommeren ikke ser, men handsregelen er det jo ingen som forstår seg på. For meg er det mye lettere å akseptere at det er dommeren, i det ene sekundet, som tar feil, enn at det blir tatt en feil avgjørelse etter at fire dommere har sett på det i en buss.

– Siste spørsmål til deg Ole Martin. Du forteller at du er en ambisiøs trener, så hvor er du om ti år?

– Jeg har jo egentlig aldri hatt noe særlig plan på hvor jeg skal være til den og den tiden, men jeg håper at jeg har blitt bra nok til å jobbe på et bra nivå også om ti år. Det er jo ikke så fryktelig langt fram i tid, så jeg vil jo tro at jeg fortsatt er trener her i Norge. Utlandet er et nåløye som er så trangt at det ikke er noe jeg tenker på i det hele tatt. Skulle den muligheten en dag komme, ville det jo naturligvis vært fantastisk. Det eneste målet jeg har er å være god i dag, og god i morgen. Man driver med dette for å bli så god man kan, avslutter verdens yngste fotballtrener på toppnivå.

