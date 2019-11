Det kan avgjøres i smøreboden

Riksmedia i Sverige fyrer løs før verdenscupsesongen og heiser gulljentene fra Seefeld-VM til skyene. Nå må Johaug, Falla og Østberg gå fort! Men det svenske smøreteamet må matche det norske. Og det tviler jeg sterkt på at de kan.

Pulsen stiger.

Verdenscuppremieren nærmer seg med stormskritt. Snart får vi se hvordan de aktive og landslagsorganisasjonene har utviklet seg både i og utenfor skisporet.

Etter å ha fulgt både Norges og Sveriges arbeid under sommeren og høsten, vil jeg påstå at Norge leder med flere hestehoder allerede før startskuddet går i finske Ruka i slutten av måneden.

Mens det har vært arbeidsro hos landslagssjef Espen Bjervigs norske tropp har har det stormet hos søta bror. Om sirkuset og alle forandringer kommer til å påvirke Frida Karlsson, Ebba Andersson, Stina Nilsson, Charlotte Kalla og de øvrige landslagsløperne, gjenstår å se.

Men risikoen er der. Dessverre.

- Sverige har ennå ingen langrennssjef på plass, til tross for at det er syv måneder siden Johan Sares sluttet. Forbundssjefen styrer butikken uten å ha noe erfaring fra elitelangrenn.

- Sverige har Karin Ersson og Lars Selin på plass, som delte landslagssjefer etter at Rikard Grip sluttet etter ni fremgangsrike år og Jonas Peterson fikk sparken etter rekordkorte 143 dager.

- Sverige har mistet smøresjefen Urban Nilsson og ytterligere to rutinerte smørere. Erstatterne er usikre kort.

Mest urolig er jeg for hvordan det vil gå med smørerne. Kan de konkurrere på det høyeste nivået mot det norske teamet og levere helg etter helg?

Min følelse sier: Nei!

At smøringen kan ha avgjørende betydning har vi visst lenge. Jeg behøver bare å nevne Sotsji-OL i 2014, så forstår alle nordmenn hva jeg mener.

Sverige har matchet Norge relativt bra selv de siste årene når det gjelder å få frem vinnerski.

Før denne sesongen har imidlertid den blå-gule smøreboden blitt snudd opp-ned.

Det er derfor jeg er bekymret på svenskenes vegne.

Jeg håper jeg tar skikkelig feil.

Da beskjeden kom i slutten av mai om at Sveriges smøresjef Urban Nilsson valgte å slutte for å prøve seg i det private næringslivet, ble jeg kald i hele kroppen. «Jeg skrek: - Neeeeei».

Nilssons betydning for det svenske smøreteamet og de aktives prestasjoner, har gjennom årene vært enormt stort. Ja, direkte avgjørende i flere store løp.

Nilsson er et kjempetap for Sverige.

Det er en gåte at landslagsledelsen slapp ivei Nilsson uten forsøk på overtalelse.

Spesielt siden Nilsson selv var åpen for å finne løsninger der han kunne fortsette å bidra til smøreteamet eller i en annen lederrolle i landslaget.

Anders Niemi er ny smøresjef. Hans omdømme som smører er godt, men det hører til saken at Niemi valgte å hoppe av som smører i sommer, før han et par måneder senere gjorde comeback som sjef og Urban Nilssons etterfølger.

Det er et megastort kliv for Niema å på kort tid fylle skoene til Nilsson og lede styrkene fremover i høy- og lavtrykk.

Smøreteamet mistet mye fart og energi i utviklingsarbeidet i sommer da spørsmålstegnene dukket opp rundt hvem eller hvilke som skulle bli med på toget videre, eller hvem som skulle slutte, i kaoset som rådet da.



Nå jobbes det febrilsk med å gjøre klar alle de nødvendige forberedelsene med skiene og trimme teamet.

Sverige ligger etter alt å dømme langt etter Norge. Om bare et par uker skal de opp til eksamen.

Norge opererer videre med en velsmurt organisasjon med masse interasjonalt erfarne smørere, og mange slitesterke testpiloter som orker holde på i flere timer før start.

Arbeidsro og trygghet, altså.

I min forhånds-analyse står Norges smøreteam, med sjefen Stein Olav Snesrud i spissen, mye bedre rustet enn Sverige før denne sesongen.

I Norge finnes også svensken Perry Olsson, som er en smøreguru på festesmurning. Perry var Marit Bjørgrens personlige gullsmører i mange år og står nå bak håndverket til Therese Johaug sine ski.

Perry er kvalitetssikker som få, en av verdens absolutt beste smøtere og materialkjenner.

Den spisskompetansen finnes ikke i det svenske teamet. Det utgjør en forskjell.

Ytterligere en svenske, Micke Book, jobber i det norske laget. Han smører blant annet for Maiken Caspersen Falla.

Det er jo underlig at et rikt landslag som Sverige ikke engang har forsøkt å lokke tilbake Olsson og Book i tider da de kunne bety mer for blå-gults smøreteam enn noensinne.

Johaug og Falla kan i alla fall føle seg rolige, men det er jeg ikke sikker på om de svenske jentene kan gjøre med såpass store forandringer i smøretimet sammenlignet med forrige suksess-sesong.

Noen av jentene får helt nye smørere å jobbe med.

Selvsagt håper jeg at ikke skienes smørning skal påvirke de svenske løpernes prestasjoner. Men jeg er ærlig talt mye mer urolig for glid og feste i vinter enn jeg er for at de svenske jentene skal ha kapasitet til å utfordre Johaug og hennes norske venner.

Herrene, med Calle Halfvarsson som svensk fanebærer, er ikke noe stort samtaleemne i den svenske forhåndspraten.

I media er fokuset på damelaget der forventningene skrus opp til himmelen.

Det kan bli veldig bra i år igjen.

Om smøreteamet lykkes.

/Torbjörn Nordvall