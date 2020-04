Det kenyanske friidrettsforbundet raser mot norsk journalist på grunn av dopingbilde

Forbundet antyder at norsk journalist sprer løgn, men nordmannen slår tilbake.

Denne uken la Det kenyanske friidrettsforbundet ut en pressemelding der de reagerer kraftig på et bilde av flere sprøyter som angivelig skal ha blitt tatt i nærheten av Kamariny Stadium i Iten i Kenya.

Forbundet har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelse, men hevder i pressemeldingen at bildet som er publisert av en norsk journalist er ment for å sette Kenya i et dårlig lys.

Det var svenske Expressen som først omtalte at det er den norske journalisten Arve E. Bergan det kenyanske forbundet viser til.

Bergan bekrefter også til Nettavisen at det var han som la ut det aktuelle bildet på Facebook-siden «Athletics World News» - én av flere Facebook-sider som Bergan driver om friidrett og antidopingarbeid.

Frykter for sikkerheten til kildene sine



Han forklarer at reaksjonene ikke lot vente på seg etter at han publiserte bildet 23. april.

- Det er veldig overveldende det som har skjedd. Det har vært en massiv kritikk mot meg, sier Bergan til Nettavisen.

Kritikken har ikke bare kommet fra det kenyanske forbundet, men også en rekke kenyanere har vært svært kritiske til Bergan gjennom Facebook.

Bergan forklarer at han skrevet om doping og antidopingarbeid siden 2013, men har aldri opplevd noen lignende reaksjoner.

Han forteller at han nå frykter at det skal komme ut hvem som har tatt bildet og at han er bekymret for deres sikkerhet.

- Det er min største bekymring nå og ikke det som er skrevet om meg, forteller Bergan.

SKAPER REAKSJONER: Dette bildet har fått flere i Kenya til å reagere. Foto: (Privat)

Etterlyser bevis



Det kenyanske friidrettsforbundet mener på deres side at bildet kun fører til spekulasjoner og etterlyser bevis på at bildet faktisk er fra Iten.

- Vi tror ikke at doping i Kenya har kommet til det nivået at utøvere gjør det helt åpent ute, skriver blant annet forbundet i pressemeldingen.

Forbundet forteller samtidig at de ikke har noe å skjule og at de er åpne for å diskutere eventuelle etterforskninger av doping i landet.

Samtidig oppfordrer de Bergan til å identifisere hvor bildet er tatt og hvilke personer som er involvert.

- Prøver ikke å henge ut Kenya

Bergan står fast ved at bildet på ingen måte er «fake news».

Han hevder bildet er tatt cirka 100 meter fra stadion, men at funnstedet ligger slik til at de ikke klarer å få med begge deler sammen på et bilde.

- Det har vi sjekket på nytt, sier Bergan.

Journalisten forteller også at hensikten med å legge ut bildet ikke har vært å henge ut Kenya og kenyanere. Han viser til at det også er utøvere fra mange andre nasjoner som trener i området.

Bergan har også forklart seg på Facebook-siden «Anti-doping World» hvor han har fått flere reaksjoner fra kenyanere som beskylder ham for å spre løgn.

Politiet etterforsker saken

Kenya har lenge opplevd et større problem knyttet til bloddoping i idretten.

I 2016 plasserte Verdens antidopingforbund (WADA) Kenya opp i kategori A over nasjoner å følge for brudd på antidopingreglene.

Onsdag melder den kenyanske avisen Daily Nation at politiet har startet en etterforskning i forbindelse med bildet som Bergan publiserte.

Avisen skriver at etterforskere knyttet til politistasjonen i Iten i Elgeyo Marakwet County kommer til å se nærmere på saken.