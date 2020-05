Det nye Bislett Stadion-skiltet skapte sinne: Nå skal Oslo kommune ta en ny vurdering

- Reaksjonene gjør at vi mener det er fornuftig å se på dette en gang til.

Det ble voldsomt oppstyr da det ble kjent at Oslo kommune hadde endret skiltene på ærverdige Bislett Stadion.

Onsdag informerer kommunen at de nå skal se på saken på nytt.

De gamle skiltene fra 2005 i henholdsvis rødt, gult og svart anbefales ikke gjenbrukt. Fagfolk i kommunen skal nå ta utgangspunkt i enda eldre skilt på Bislett og skissere nye forslag.

- Kultur- og idrettsbygg har i samarbeid med blant andre Byantikvaren gjort en ny vurdering av hovedskiltene på Bislett stadion. De anbefaler at man re-etablerer «Bislett stadion» i store bokstaver over de tre inngangene. Ny skilting vil være i svart eller mørk grå slik de var opprinnelig på gamle Bislett, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune onsdag.

- Forståelse for at det skaper engasjement

Kommunen skriver at dette skal gi et helhetlig uttrykk tilpasset byggets arkitektur og historie, i tråd med anbefalinger fra Byantikvaren.

- Jeg har forståelse for at skiltingen av Bislett Stadion skaper et stort engasjement. Reaksjonene gjør at vi mener det er fornuftig å se på dette en gang til. Derfor har jeg gitt fagfolkene i kommunen oppdraget med å utvikle skisser som skal testes ut før vi tar et endelig valg, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Bakgrunnen er at bystyret i Oslo vedtok 27. mars i fjor å gi Oslo en felles visuell identitet i alle digitale og trykte flater.

Prosjektet innebærer også blant annet at kommunen har skiftet ut fasadeskiltene på Bislett stadion.

Plan- og bygningsetaten godkjente skiltendringene på Bislett i desember og de er nå på plass på friidrettsarenaen i hovedstaden.

- Må tilstå at vi er litt overrasket

Endringene skapte imidlertid voldsomt engasjement i sosiale medier, og på Twitter er det flere som har reagert på at man har byttet ut de gamle skiltene.

Byantikvaren vurderte de nye skiltene på Bislett stadion i november i fjor og hadde da ingen merknad knyttet til endringene.

- Skiltene har beskjeden størrelse og er stramt utført og plassert i tråd med arkitekturen, skrev byantikvaren i vurderingen.

Vidar Trædal, avdelingsleder for byggesaksavdelingen hos byantikvaren, fortalte til Nettavisen forrige uke at de har fått med seg de mange reaksjonene som har kommet i forbindelse med utskiftingen av skiltene på Bislett.

- Vi må tilstå at vi er litt overrasket over omfanget. Men vi ser at det er et poeng med estetikken, og det er fint at folk bryr seg om det. Dette er enkelt reversibelt dersom kommunen ønsker å gjøre det, sa Trædal til Nettavisen.

Nå skal kommunen altså ta en ny vurdering.