Dette banneret har fått spansk presse til å gå i strupen på Gareth Bale: - Kast han ut, Florentino!

Den walisiske superstjernen feiret EM-kvalifisering med et banner som har blitt oppfattet som et hån mot Real Madrid.

Tirsdag kveld ble det klart at Wales er klare for sitt andre strake EM-sluttspill etter at Ungarn ble slått hjemme i Cardiff. Aaron Ramsey fant veien til nettmaskene, og sikret 2-0-seieren for den britiske nasjonen.

Under EM-sluttspillet i 2016 gikk Wales hele veien til semifinalen, der Portugal til slutt ble nummeret for store. Portugiserne endte til slutt opp med å gå hele veien, og vant mesterskapet.

I all jubelen ute på gressmatta i Cardiff, så feiret Bale og hans lagkamerater med et Wales-flagg der det stod skrevet «Wales. Golf. Madrid. I den rekkefølgen». Dette for å utheve det mange har antatt er Bales prioriteringer i sin fotballkarriere.

- Kast han ut!

Tidligere denne uken var Bale veldig tydelig på at han «foretrekker å spille for Wales», og har denne sesongen vært inn og ut av laget til Zinedine Zidane på Santiago Bernabeu.

- Jeg er definitivt mer entusiastisk over å spille for Wales. Jeg har vært med flere av de eldre spillerne siden vi spilte U17-fotball. Det er som å spille med gutta på løkka. Det er normalt, sa Bale ifølge beINSPORTS.

Gareth Bale har ved flere anledninger også blitt ertet i spansk presse for sin tydelige kjærlighet for golf. Såpass langt har man valgt å tulle med dette at enkelte har stilt spørsmål ved Bales faktiske prioritering.

Waliserens «tilsvar» i Cardiff har fått spansk presse til å tenne på absolutt alle plugger. Under det populære TV-programmet «El Chiringuito» fyrte den veldig profilerte programlederen Josep Pedrerol, som ofte oppgis å ha god kontakt med Real Madrid-hierarkiet, voldsomt mot waliseren:

- Dette er bildet, det er Bale i midten av bildet. Wales, golf, Madrid. Dette er Bales sang, de ler av Bales forpliktelser til Madrid. Og han ler, han danser og han hopper. Kast han ut, Florentino, oppfordret Pedrerol under programmet.

Han var overhode ikke den eneste som fyrte løs. Også journalisten Edu Aguirre var åpen om sin misnøye rundt waliserens påfunn:

- Dette er et historisk bilde. Bale oppfører seg på en grusom måte mot Madrid-supporterne, sa Aguirre, som får støtte av den tidligere fotballspillere José Antonio Otín, bedre kjent som «Petón».

- Dette virker planlagt. Det er en del av Bales kampanje for å kunne forlate Madrid, sa den tidligere Huesca- og Alcorcón-spilleren underveis i programmet.

Den veldig profilerte Marca-journalisten José Félix Díaz, som ofte har god kontroll på det som skjer i Real Madrid, var påpasselig med å utheve at til tross for Bales påfunn, så er sannsynligheten liten for at han forsvinner fra klubben:

- Real Madrid kommer ikke til å gi vekk Bale fordi de tenker fortsatt at han kan være utslagsgivende, sa Marca-journalisten underveis i sendingen.

Marca-kollega Rubén Jiménez har selv valgt å skrive en kronikk der han hudfletter waliseren:

- Modric er en legende, Benzema er en legende, Marcelo er en legende. Gareth Bale kommer aldri til å bli husket med den kjærlighet som med tiden kun vokser og aldri forsvinner, skriver Jiménez.

- Bale vil aldri å slutte å bli husket som et minne der han stadig slet med å gjøre et inntrykk, men han vil bli sett på for sitt giftige forhold. Og Madrid har brukt for lang tid på å gi slipp på waliseren.

Zidane-feiden

Det har vært en turbulent tid for Bale i Real Madrid. I sommer, så vel som hvert eneste overgangsvindu, har han blitt koblet med overgang vekk fra den spanske hovedstaden.

Det virket som det endelig skulle gå mot en overgang for den walisiske angriperen da en kinesisk klubb skal ha nærmet seg løsning. Den gang skar det seg helt på målstreken for en overgang.

Det har hele tiden blitt foreslått av hans agent, Jonathan Barrett, at Bale er fornøyd i den spanske hovedstaden, og så sent som i mars sa han at 30-åringen ønsker å legge opp på Santiago Bernabeu.

Madrid-trener Zinedine Zidane har uansett vært ekstremt tydelig på at han egentlig ikke ønsket å beholde den tidligere Tottenham-stjernen denne sesongen. Såpass langt gikk den franske stjernetreneren at han uttalte at «det ville vært best om Bale dro i morgen» i løpet av sommerens sesongoppkjøring.

Under den foregående sesongen valgte Zidane ved flere anledninger å vrake Bale fra kamptroppen mot slutten av sesongen, hvilket av flere ble ansett som et tydelig signal om at han ikke ønsket å beholde waliseren.

Bale, som i sin tid var det dyreste kjøpet i Real Madrids historie, kan uansett vise til en vanvittig imponerende CV etter litt over fem år i Real Madrid.

Han har vunnet LaLiga én gang og den spanske cupen én gang, men det er de fire seirene i Champions League som nok henger høyest både for Madrid og deres waliser.

Bale ble også den store helten i finalen i Kiev i 2018 da Liverpool ble senket 3-1 i finalen. Bale scoret to av målene, blant dem et ellevilt brassespark, som av mange rangeres som det beste målet i finale noensinne.

Han har fortsatt kontrakt med den spanske storklubben ut 2021/2022-sesongen.