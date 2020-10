Dette bildet skaper reaksjoner i Madrid: - Øker spekulasjonene

Erling Braut Haalands bilde på Instagram har vakt oppsikt i den spanske hovedstaden.

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard var i kanonform da det norske landslaget knuste Romania 4-0 søndag. Haaland scoret hat trick, og to av målene ble servert på nydelig vis av Ødegaard.

Etter kampen la Haaland ut et bilde på Instagram sammen med Martin Ødegaard. På bildet, som forøvrig har fått over én million likerklikk, sitter Haaland med kampballen i den ende hånda, og guttene peker på hverandre. Dette bildet har vakt oppsikt i Madrid, der Real Madrid-spiller Ødegaard til daglig holder til.

- Øker spekulasjonene



Den spanske storavisen Marca skriver at bildet har beigestret Real Madrid-fansen, og at fansen må bli tilgitt for å bli litt begeistret etter å ha sett Haaland score hat trick for Norge søndag, med Ødegaard som super-servitør.

- Bildet økte bare spekulasjonene blant supporterne om at paret kan fortsette samarbeidet på klubbnivå i fremtiden, skriver storavisen.

Ifølge Marca er Haaland en prioritet for Real Madrid i overgangsmarkedet.

- Så lenge fotballen kan overkomme de fiansielle utfordringene grunnet Covid-19-pandemien, håper Los Blancos å signere den norske spissen en gang, skriver avisen.

Glimrende sesongstart



Erling Braut Haaland har startet 2020/21-sesongen på glimrende vis, med å score fire mål og levert en målgivende pasning i hans tre første Bundesliga-kamper for Borussia Dortmund.

Jærbuen la bak seg en enorm fjorårssesong for RB Salzburg og Borussia Dortmund, og har siden han kom til Dortmund i januar scoret totalt 16 mål på 18 kamper for den tyske storklubben.

LEVERER: Erling Braut Haaland har fortsatt i samme spor som forrige sesong for Borussia Dortmund, og «dryler» inn mål i høyt tempo i Bundesliga. Foto: Martin Meissner (AP)

Martin Ødegaard imponerte også stort ved flere anledninger forrige sesong. Da var han utlånt til Real Sociedad, og ble blant annet kåret til La Liga sin beste spiller i september. I utgangspunktet var planen at han skulle vært lånt ut til den basiske klubben også denne sesongen, men Real Madrid hentet han tilbake denne sommeren.

I Real Madrids første La Liga-kamp denne sesongen fikk Ødegaard muligheten fra start av Zidane. Det samme fikk han i neste ligakamp, selv om det har blitt rapportert om at han har slitt med kne-problemer.

Spekulerer i fremtidig samarbeid



Det var store forventinger knyttet til Ødegaard og Haaland sitt samarbeid på landslaget i forkant av skjebnekampen mot Serbia forrige uke, men det giftige partnerskapet lot vente på seg til søndagens kamp mot Romania.

Og dette partnerskapet har også gitt store forhåpninger i Madrid. Marca skriver at Real Madrid-fansen kanskje kan vente seg å se duoen i lag på Santiago Bernabeu en gang i fremtiden.

- Inntil videre kommer partnerskapet mellom Ødegaard og Haaland til å forbli på landslagsnivå. Men i fremtiden kan de meget mulig finne hverandre i den velkjente hvite trøya til Real Madrid.

Ødegaard og Haaland får på nytt muligheten til å dyrke det giftige samarbeidet da det norske landslaget møter Nord-Irland hjemme på Ullevaal i Nations League på onsdag. Kampen starter 20.45 og sendes på TV 2.