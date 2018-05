Dette er Brækhus' «usynlige hjelper»

Cecilia Brækhus har det siste året operert som både toppidrettsutøver og businesskvinne. Nå får hun avlastning på forretningsbiten av John Rein.

Rein jobbet som forretningsadvokat i over 35 år, før han for et par år siden kom i kontakt med den norske bokseren. Nå er han styreleder i First Lady Management, et selskap som eies 100 prosent av Brækhus selv.

I 2017 sto Brækhus og hennes selskap First Lady Promotion for arrangementsbiten av de ulike boksestevnene i Norge.

«The First Lady» uttalte til NTB like før jul at hun siktet seg inn på en kamp i USA og at hun gledet seg til å kunne fokusere kun på det sportslige.

Drømmen om en kamp i USA ble en realitet da hun tidlig søndag noterte sin 33. proffseier etter å ha slått amerikanske Kali Reis på poeng i StubHub Center.

John Rein er en del av nye «Team Brækhus», og etter at snuten ble rettet mot USA er det han som har trukket i de økonomiske trådene for den norske boksedronningen.

– Det er jeg som forsøker å holde den samlede oversikten. Med den bakgrunnen jeg har som advokat, så har jeg vært ansvarlig for alle kontraktene hennes. Hele avtaleverket og organiseringen av dette sirkuset har vel vært min jobb, sier han til NTB.

Han ankom Los Angeles fredag, og samarbeider tett med Brækhus. Etter at de to kom fram til at USA skulle være neste stopp for weltervektbokseren, satte de blant annet i gang med å engasjere en amerikansk PR-manager.

Det ble Bernie Bahrmasel, og sammen med promotor Tom Loeffler har firkløveret vært en del av Brækhus innerste sirkel de siste månedene.

Rein har ikke vært like fremtredende i mediene, og han sier seg ikke uenig i karakteristikken som Brækhus' usynlige høyre hånd.

– Nei, det synes jeg egentlig er en ganske god beskrivelse.

«The First Lady» har blitt svært godt mottatt i USA etter at det ble kjent at hun får bokse på hovedkanalen til HBO, men Rein kunne ikke, da NTB snakket med ham like før kampen, svare ja eller nei på hvor lukrativt det er for bergenseren å bokse i Statene.

– Det vet jeg ikke ennå. Veldig mye står og faller på hva som skjer i dag.

– I den forstand om hun vinner eller taper?

– Selvfølgelig bør hun jo vinne, og det er det ene, men det har også litt med hva slags figur hun gjør. Hvis bokseverden i USA opplever Cecilia som en stor bokser, har hun lagt et fantastisk grunnlag. Da kan det bli veldig spennende å se hva som skjer i månedene fremover.

Han har blitt imponert over hvordan Brækhus sjonglerer toppidrettstilværelsen med å gjøre business rundt sine egne stevner.

– Cecilia har veldig gode instinkter, hun er veldig «streetsmart» og du ser hva hun har fått til gjennom hele karrieren hennes. Hun har stått på, hatt en utrolig utholdenhet og tatt de rette valgene, så hun er i høyeste grad sjefen på hva vi skal gjøre på et overordnet nivå. Så blir det min jobb å sette det i stil og orden og få engasjert de rette menneskene.

Layla McCarter var lenge en høyaktuell motstander for Brækhus før det ble klart at det var Kali Reis som skulle forsøke å slå verdensmesteren.

McCarter har gjentatte ganger vært ute på Twitter og meldt at Brækhus krevde opp mot én million dollar for å gå kamp mot henne, samt at den norske bokseren priset seg ut av en kamp.

Akkurat det vil ikke Rein si så mye om.

– Nei, det kan jeg egentlig ikke. Det eneste jeg kan si er at Layla McCarter er et navn vi har på blokka, så får vi se. Det får komme hvis det kommer.

