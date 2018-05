Dette er CrossFit: Treningsmetoden som ble skapt av en kontroversiell PT blir stadig mer populær

CrossFit har gjort Greg Glassman til mangemillionær. Treningsmetoden har mange supportere, men også sine kritikere.

På midten av 90-tallet hadde den personlige treneren Greg Glassman blitt et kjent navn i treningsmiljøet i Santa Cruz, en liten by på kysten av California.

Han var populær blant klientene sine, men ikke blant eierne av stedene der han jobbet. Metodene han brukte gjorde at han ble kastet ut av flere treningssentre.

Etter hvert fant Glassman ut at han skulle starte for seg selv. Det ble starten på et fenomen treningsverden knapt har sett maken til.

CrossFit startet med Glassmans klienter i Santa Cruz. Nå utøves treningsformen av flere millioner på lokasjoner verden rundt. Og det blir stadig mer populært – også i Norge.

Selskapet Glassman startet er i dag verdt over fire milliarder dollar. Sportens profiler har blitt store stjerner, med sponsoravtaler med giganter som Nike og Rebook.

Den årlige konkurransen, som lignet mest på en glorifisert grillfest da den ble arrangert første gang, har nå utviklet seg til et verdensomspennende arrangement. Flere hundre tusen kjemper om tittelen «verdens best trente» mann og kvinne, samt store premiepenger.

En norsk kvinne er ventet å kjempe i toppen når konkurransen i år avsluttes med en fem dager lang fysisk prøvelse i USA første helgen i august.

CrossFit har også spredd seg til andre trenings- og idrettsmiljøer. I Norge har blant andre idrettsprofiler som Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby, Henrik Kristoffersen og Cecilia Brækhus benyttet seg av CrossFit i treningen.

Men hva er hemmeligheten? Hvorfor blir CrossFit bare større og større, til tross for at kritikken til tider har haglet?

Northug: - Hardeste noensinne

Det første mange trekker fram er at CrossFit er en enorm fysisk utfordring. Kombinasjonen av styrke- og utholdenhetsøvelser har en effekt på kroppen som ofte overrasker selv de best trente.

Da Petter Northug prøvde CrossFit for første gang, uttalte han etterpå:

- Det er det hardeste jeg har gjort i styrkesammenheng noensinne. Nå føler jeg meg så ræva trent som jeg aldri har vært før.

Økten Northug prøvde varte i åtte minutter.

TESTET: Petter Northug var utslitt etter å ha prøvd CrossFit for første gang.

Snakker du med en som driver med CrossFit, vil han eller hun fortelle lignende historier. De vil fortelle om tunge stunder der kroppen skriker og man har mest lyst til å gi opp.

De vil også fortelle at hver gang de har holdt ut, hver gang de har jobbet med seg selv og fullført økten, så har det vært verdt det.

Ofte ligger man utmattet på gulvet. Kroppen er tom, hjernen sliten. Men det lille øyeblikket, de sekundene der kroppen henter seg inn og man tar innover seg hva man har fullført, har mange CrossFit-utøvere oppgitt som en av hovedgrunnene til at de trener.

Ble bitt

- Det er helt magisk, sier Andrea Hegna (23) om «den følelsen».

Hun er en av mange som har blitt frelst. Hegna har drevet med idrett hele livet. Hun spilte fotball og danset i ti år. Senere begynte hun å trene på treningsstudio og ble aerobic-instruktør.

Hegna opplevde CrossFit på nært hold for første gang da hun var på en CrossFit-konkurranse i forbindelse med jobb. Hun tenkte først at det var galskap, men likte likevel det hun så og fikk lyst til å prøve selv.

- Noen måneder senere stod jeg på T-banestasjonen på Majorstua og tenkte: «Skal, skal ikke, skal, skal ikke». Jeg var livredd for å teste, men så ble jeg bitt, forteller Hegna til Nettavisen.

BLE HEKTET: Andrea Hegna.

Hun husker den første CrossFit-timen som «beinhard og skikkelig utfordrende». Hegna husker også følelsen hun satt igjen med etterpå.

- Du har vært langt utenfor komfortsonen og det gir en ekstremt god følelse etterpå. Også det at du har en skikkelig mental utfordring og etterpå kjenner at du mestret det, forklarer Hegna.

Hun er ikke i tvil om at «den følelsen» er noe av hemmeligheten bak CrossFits suksess.

- Man får lyst til å kjenne på det igjen, sier 23-åringen.

- Det er vanskelig å forklare hvordan den følelsen er, men det er i hvert fall en følelse jeg aldri har hatt når jeg har vært på et vanlig treningssenter.

Ble kastet ut

«Den følelsen» var også noe som drev Greg Glassman da han utviklet det som nå kalles CrossFit.

Glassman drev med turning i oppveksten, og for ham var «den følelsen» en slags euforisk tilstand av utmattelse som turnere i konkurranse var nødt til å overvinne med et smil rundt munnen.

Glassman begynte å tenke ut måter å nå den denne nærmest selvpinende lykken. Han eksperimenterte med flere varierende øvelser utført med høy intensitet.

En dag prøvde Glassmann seg på en økt som bestod av 21 thrusters og 21 pullups. Så 15 thrusters, 15 pullups, 9 thrusters, 9 pullups. Uten pause.

Da han var ferdig, kastet han opp. Så løp han til naboen for å få ham til å ta samme økt.

Les også: Trening som gir deg blåmerker

I tillegg til turning, hadde Glassman en kjærlighet for sykling og vektløfting. Disse aktivitetene gjorde at han fikk en interesse for variasjon i treningen. Skulle man oppnå sitt fysiske potensial, mente Glassman at det ikke var nok å drive med bare én idrett.

Glassman tok med seg disse tankene da han ble personlig trener. Klientene hans ble tatt med på økter med varierende bevegelser og høy intensitet. Glassman likte å gi klientene øvelser som virket helt tilfeldig valgt. Han mente at det lignet måten mennesker måtte overvinne daglige utfordringer før i tiden.

Men metodene hans var så utradisjonelle at han fikk sparken fra 5-6 kjeder, ifølge Glassman selv. Han var imidlertid populær blant klienten sine og jungeltelegrafen gikk.

STARTET HER: I den lille byen Santa Cruz i California, ble CrossFit født.

I 1995 ble han ansatt til å trene betjenter i Santa Cruz-politiet. Timene hadde nå fått navnet CrossFit og ble stadig mer populære. Men da Glassman og klientene hans ble kastet ut av nok et treningssenter, fikk han nok. Da åpnet Glassman og hans daværende kone, Lauren Jenai, verdens første CrossFit-senter.

På den tiden hadde Glassmans timer blitt så populære at en rekke av klientene hans ønsket at han skulle legge dagens økt ut på internett, slik at de kunne utføre dem selv om de var på reisefot. Øktene Glassman la ut gikk viralt, og på crossfit.com legges dagens økt fortsatt ut gratis.

I 2000 stiftet ekteparet Glassman det affiliate-baserte selskapet CrossFit, Inc. I Seattle samme år åpnet verdens andre «boks», som et CrossFit-senter kalles fordi det indikerer at de kan åpnes hvor som helst og med egen stil.

I årene som fulgte vokste CrossFit betydelig, mye fordi treningsformen var svært populær blant politibetjenter, på militærbaser i krigssoner og på diverse internett-samfunn. Da amerikanske soldater returnerte fra krigsområder, spredde CrossFits popularitet på militærbaser til den generelle befolkningen.

I 2005 fantes det 13 CrossFit-bokser. Siden da har veksten vært eksepsjonell. I dag finnes det over 13.500 bokser i totalt 144 land.

Sterk vekst i Norge

Også i Norge har CrossFit hatt en eventyrlig vekst siden den første boksen ble åpnet i Bodø i 2007. I dag finnes det 43. Til sammenligning hadde Elixia 40 sentre i Norge før de slo seg sammen med Sats.

Markus Fosse har sett med egne øyne hvordan flere og flere har begynt med idretten. Han begynte å trene CrossFit i 2008, da han fikk tips om å benytte seg av den treningsformen før han skulle på opptak i militæret.

- Det har vært veldig gøy å se på veksten. Jeg vil si at CrossFit-hypen kanskje er litt over. For 2-3 år siden var det veldig mye om CrossFit i media, både på godt og vondt. Men selv når hypen har dødd litt ut, så er det vekst, forteller Fosse til Nettavisen.

CROSSFIT OSLO: Oslos største boks ligger ved Akerselva i Nydalen.

Fosse er nå trener og COO på CrossFit Oslo i Nydalen. Han mener CrossFits popularitet skyldes en blanding av flere ting.

- Det er nok mange som blir bitt av hvor sosialt artig det er og at det er en annen måte å trene på. De fleste som trener i dag har jo erfaring enten fra styrketrening, fra en idrettsklubb eller gruppetimer på treningssenter. Og CrossFit er på en måte en blanding av alt, sier Fosse.

Fosse tror effekten CrossFit har på kroppen, er en av årsakene til at folk blir bitt. Han forteller at man kjenner den første økten både en og to dager etterpå.

- For noen er det sjokket. De tenker: «Oj, hva er det her?».

Dette er CrossFit

CrossFit defineres som «konstant varierte funksjonelle øvelser, utført med høy intensitet». Det kombinerer styrke-, utholdenhets- og smidighetstrening, og utføres som oftest gjennom en økt – en WOD (Workout Of the Day) - som kan vare alt fra fem til over femti minutter.

Da Greg Glassman drev med gymnastikk i tenårene, fant han ut at ved å bruke manualer og vektstang i styrketreningen, ble han sterkere enn turnere som bare jobbet med egen kroppsvekt. Glassman likte også å sykle med venner og oppdaget at han kunne kjempe med de beste også der.

Glassman fant ut at han kunne finne en person som var bedre enn ham i én øvelse, men ikke alle øvelsene. Der ligger grunntanken bak CrossFit.

I VERDENSTOPPEN: Norske Kristin Holte (32) kom på 7. plass i fjorårets CrossFit-VM.

Glassman er klar på at en CrossFit-utøver skal ikke være spesialist på noe. De skal kunne alt og takle hver utfordring som blir kastet deres vei. De trener ikke bare på styrke og utholdenhet, men også ting som fleksibilitet, kraft, koordinasjon, smidighet og balanse.

Rent praktisk foregår dette ved å kombinere elementer fra olympisk vektløfting, turn og kroppsvekt-trening, samt benytte seg diverse, hensiktsmessig utstyr. Bevegelsene som gjøres er naturlige og trener som oftest store deler av kroppen.

I tillegg ønsker CrossFit at øktene skal være målbare og mulige å gjenta, slik at man tydelig kan måle resultat og forbedring

- Aldri utlært

Det hårete målet om å skape en komplett utøver, gjør at det er mange elementer å beherske i CrossFit. Det er mange milepæler å komme gjennom.

Alle øvelser er imidlertid mulig å skalere, både når det gjelder vekt og bevegelser. Det gjør at utøvere som ennå ikke behersker en spesiell øvelse, kan gjøre et alternativ som også skal hjelpe på veien til å klare den aktuelle øvelsen.

Mange nevner denne muligheten som en årsak til CrossFits appell. Skaleringen gjør at alle kan begynne med CrossFit, man trenger ikke å være en erfaren idrettsutøver.

Det at man hele tiden har noe å jobbe med, mener Andrea Hegna er en stor del av CrossFits attraktivitet.

- Det er alltid noe nytt å lære og man er aldri utlært. Når man mestrer en ting, vil man klare noe annet. Hvis det er noe man har vært redd skulle komme i en økt tidligere, som man nå mestrer, så vil man bare ha mer av det.

MANGE ELEMENTER: Andrea Hegna trener på muscle up (t.v.), knebøy med manualer og assault bike.

Det sosiale aspektet blir også trukket fram som en stor bidragsyter, omtrent uansett hvem i CrossFit-miljøet man snakker med.

En CrossFit-time blir beskrevet som en opplevelse man går gjennom sammen, der folk heier på hverandre underveis og gir klapp på skulderen når økten er ferdig.

- Når man kommer på et treningssenter, så tar man som regel på seg et headsett og gjennomfører det programmet man har tenkt å kjøre. Her melder man seg på en time, løper rundt i ring og varmer opp sammen, så kjører man bånn gass der alle gjør det samme og heier på hverandre. Det er egentlig helt magisk, sier Hegna.

Fått kritikk

Alle er imidlertid ikke like begeistret. CrossFit har måtte tåle en del kritikk opp gjennom årene.

Noe av kritikken har gått ut på at Crossfit-utøvere bråker mye, tar mye plass og at det bare gjøres for å vise seg fram. CrossFit har også blitt betegnet som en kult der den første regelen er: Snakk alltid om CrossFit.

CROSSFIT-TRENER: Markus Fosse.

Den type kritikk bryr ikke CrossFit-miljøet seg nevneverdig om. Det er viktig for en ny kultur og treningsform å ha selvironi, mener Markus Fosse ved CrossFit Oslo. Men kritikken som oftest blir trukket fram, at det er lett å skade seg hvis man driver med CrossFit, tas på høyeste alvor.

- Er CrossFit farlig?

- Nei. Det er farlig på samme måte som det er farlig å kjøre bil. Det er veldig skummelt å kjøre bil hvis ikke du vet hva du gjør. Men hvis du har førerkortet og har kontroll, så senker du risikoen. Og sånn er det med CrossFit også, sier Fosse som mener at skader i CrossFit oppstår på lik linje som i alle idretter.

I og med at CrossFit er en relativt ny sport, finnes det ikke veldig mye forskning på dette temaet. En studie fra 2017 viste imidlertid at risikoen for å få skader ved å drive med CrossFit er sammenlignbar eller mindre enn idretter som vektløfting, langdistanseløping, ishockey og fotball.

Fosse forteller at det er et enormt fokus på teknikk i CrossFit-miljøet. Alle som vil bli CrossFit-trener må gjennom et todagerskurs der man går gjennom CrossFits fundamentale prinsipper og bevegelser.

Det blir også informert om hvordan å unngå skader som blant annet rabdomolyse, en tilstand der skjelettmuskler brytes ned raskt som følge av skader på musklene og som kan bli alvorlig for den som rammes.

Fosse er imidlertid klar på man ikke bare kan begynne å trene folk etter å ha tatt det innledende todagerskurset. På CrossFit Oslo må hver instruktør gjennom en treningsperiode som kan vare så lenge som seks måneder. På Oslo-boksen må også nye medlemmer gjennom et kurs, der fokuset er på teknikk og å unngå skader.

- Hovedfunksjonen med kurset vi har, er å få deltakerne til å forstå er at det er så utrolig viktig å lytte til kroppen. Den sier ifra. Man må klare å holde seg innenfor rimelighetens rammer. Det er derfor vi har instruktører på hver time, for å få den feedbacken. De er ikke der for å være heiagjeng, men heller som en trener som skal si fra hvis noen må ta det mer med ro, forteller Fosse.

Verdensomspennende konkurranse

Til tross for kritikk fra visse hold, har altså CrossFit hatt en enorm vekst siden oppstarten. Og CrossFit Games – CrossFit-VM – skal ha mye av æren for den kommersielle suksessen.

Konkurransen ble først arrangert i 2007 på en ranch. Da måtte deltakerne gjennom fire økter og det har blitt sagt at grillfesten etterpå var høydepunktet.

I 2018 er CrossFit Games avslutningen på en konkurranse der flere hundretusen utøvere fra verden rundt deltar.

STOR FORSKJELL: Dimensjonen på den årlige konkurransen har vokst i takt med CrossFit generelt. Det øverste bilder viser CrossFit Games i 2007, mens det nederste er fra 2017-utgaven.

Det starter med CrossFit Open, som består av fem økter over fem uker. Alle kan melde seg på konkurransen og alle tar samme økt. Det gjør at hvem som helst kan måle seg med de aller beste i verden.

De beste fra Open, går videre til regionale konkurranser. Helgen 16.-18. mai skal Europas beste kjempe om en plass i Games. I fjor var det norske Kristin Holte som vant EM og kvalifiserte seg dermed til Games, der hun til slutt endte som nummer 7.

I Games kjemper utøverne om tittelen «Fittest on earth» - «verdens best trente». En tittel som kan høres i overkant råflott ut, men som kanskje ikke er overdrevet når man hører hva Martin Johnsrud Sundby har sagt om CrossFit-utøvere.

- Her snakker vi om kanskje noen av de råeste utøverne i hele verden. Og selv om jeg føler meg brukbart trent, så er jeg ikke i nærheten av det fysiske nivået som disse CrossFit-folkene har, sa Sundby etter å ha testet CrossFit noen ganger.

I Games må utøverne ut i en intens fysisk prøvelse. I 2017 måtte utøverne gjennom tretten økter, som blant annet inneholdt ting som vektløfting, svømming, løping og tauklatring, fordelt på fire dager.

Se øvelsene utøverne måtte gjennom her.

Games har vært viktig for å bygge opp CrossFits merkevare. I tillegg til å bli grundig eksponert på CrossFits svært populære sosiale medier-kanaler, blir det laget filmer som oppsummerer konkurransen. Disse har blitt svært populære, og du kan finne flere av dem på Netflix.

Her er traileren til den ferskeste CrossFit-filmen på Netflix:





- En effekt uten sidestykke



Over 20 år etter at Greg Glassmans treningsmetoder begynte å bli populære, er det ingenting som tyder på at CrossFit vil lide samme skjebne som mange andre treningstrender som har kommet og gått.

Selv om den helt eksplosive økningen har bremset noe, er CrossFits vekst stabil.

- Folk blir hekta fordi det er gøy, det er et utrolig godt miljø og det er veldig effektivt. Man kjenner at man har brukt kroppen. Og det tar en time. Man trenger ikke å valse rundt på et treningssenter i to timer, oppsummerer Markus Fosse.

Han får støtte av Andrea Hegna, som er en av mange jenter som har blitt bitt. Fokus på det man gjør i stedet for hvordan man ser ut, har blitt trukket fram som forklaring på CrossFits popularitet blant jenter. Man finner for eksempel ikke speil i CrossFit-bokser.

- Det er også noe som er digg med CrossFit. Man føler ikke på noe kroppspress her. Det er prestasjon som står i fokus, ikke utseendet, sier Hegna.

GRUNNLEGGER: Greg Glassman

Når det gjelder Greg Glassman (61), har de samme metodene som fikk ham kastet ut av flere treningssentre gjort ham til mangemillionær.

Det har ikke skjedd uten uro. Glassman er en frittalende person som har fått oppmerksomhet for kontroversielle kommentarer, sin krig mot sukkersindustrien og fordi han selv ikke ser ut som en godt trent mann.

Glassman er klar på at han ikke bryr seg om kritikken mot seg selv eller mot CrossFit.

- Jeg gir virkelig faen i hva noen tenker om meg eller det vi driver med. Folks mening om min innsats spiller ingen rolle. Det som betyr noe for meg er de overveide, rasjonelle meningene til intelligente mennesker om vår tilnærming.

Glassman har uttalt at CrossFit for ham handler om at mennesker skal endre livsstil.

- Jeg prøver ikke å bygge opp et selskap. Jeg gjør de rette tingene, for de riktige menneskene, av de rette grunnene. Vi tilbyr en tjeneste som har en effekt uten sidestykke på folks liv. Det påvirker deres velvære og helse på en dramatisk måte, i en tid der folks helse er i fritt fall.

For Glassman er det enkelt: CrossFit forbedrer kroppen og gjør den klar utfordringer som kan komme.

- Det er gjøre seg klar for krig, for et jordskjelv, for å bli ranet, for den forferdelige nyheten om at du har kreft. Det som venter oss alle, er utfordringer. Det er helt sikkert.

Kilder: CNBC, Maxim, Forbes, The Daily Beast, The Box Magazine, TV 2, Inc Magazine, Emerge Fitness.

