Dette er de nominerte til årets sportsprestasjoner

Det blir ingen vanlig idrettsgalla for norske idrettsbragder fra 2020, men beste mannlige og kvinnelige prestasjon skal kåres av folket.

Allerede i sommer ble det klart at de tradisjonelle utøverprisene ikke skal deles ut under Idrettsgallaen. I stedet blir det to prestasjonspriser der vinnerne blir avgjort av publikum.

– Sett i lys av hvordan verden har vært de siste ni månedene, har det faktisk vært et interessant og begivenhetsrikt toppidrettsår, hvor norske utøvere har markert seg oppsiktsvekkende godt. Noen av prestasjonene ble oppnådd før koronapandemien slo inn, mens mange har levert resultater i ypperste verdensklasse etter mars måned, sier juryleder og toppidrettssjef Tore Øvrebø og fortsetter:

– Prestasjonene i de internasjonale konkurransene som har vært avviklet under pandemien, tyder på at norske utøvere og trenere har håndtert situasjonen på en god måte.

Prisene er særegne og vil kun deles ut i 2021. Dette er de nominerte:

Årets sportsprestasjon, kvinner:

Grace Bullen (bryting)

Ingrid Syrstad Engen (fotball)

Hedda Hynne (friidrett)

Line Flem Høst (seiling)

Håndballjentene

Therese Johaug (langrenn)

Maren Lundby (hopp)

Vilde Nilsen (paralangrenn)

Marte Olsbu Røiseland (skiskyting)

Årets sportsprestasjon, menn:

Johannes Thingnes Bø (skiskyting)

Magnus Carlsen (sjakk)*

Hopplandslaget (VM-laget, skiflyging)

Viktor Hovland (golf)

Erling Braut Haaland (fotball)

Jakob Ingebrigtsen (friidrett)

Aleksander Aamodt Kilde (alpint)

Johannes Høsflot Klæbo (langrenn)

Jesper Saltvik Pedersen (paraalpint)

Jarl Riiber (kombinert)

Casper Ruud (tennis)

Sander Sagosen (håndball)

Anders Mol/Christian Sørum (sandvolleyball)

Karsten Warholm (friidrett)

* Magnus Carlsen er nominert for prestasjon i VM hurtig- og lynsjakk romjulen 2019.

(©NTB)

