Dette er gruppene til Fotball-EM 2020

24 landslag kommer til å spille i 12 ulike byer i Europa.

Turneringen spilles fra 12. juni til 12. juli 2020, og formatet for EM 2020 er identisk med oppsettet til EM 2016. Det betyr 24 lag fordelt på seks grupper med fire lag hver. 16 av disse lagene vil kvalifisere seg for sluttspillet etter at gruppespillet er ferdig. De to beste fra hver gruppe, pluss de fire beste gruppetreerne vil avansere til åttendelsfinalene.

Slik ble gruppene til Fotball-EM:

Gruppe A:

Tyrkia

Italia (vertsnasjon)

Sveits

Wales

Gruppe B:

Danmark (vertsnasjon)

Belgia

Russland (vertsnasjon)

Finland

Gruppe C:

Nederland (vertnasjon)

Ukraina

Østerrike

Georgia, Hviterussland, Kosovo eller Nord-Makedonia vil fylle denne gruppa etter Nations League-finalene.

*) Dersom Romania kvalifiserer seg gjennom Nations League, så vil de gå inn i denne gruppen. Dette fordi Romania er en vertsnasjon.

Gruppe D:

England (vertsnasjon)

Kroatia

Tsjekkia



Norge, Skottland, Serbia eller Israel vil fylle denne gruppa etter Nations League-finalene

Gruppe E:

Spania (vertsnasjon)

Polen

Sverige

Irland, Bosnia, Slovakia eller Nord-Irland vil fylle denne gruppa etter Nations League-finalene

Gruppe F:

Frankrike

Tyskland (vertsnasjon)

Portugal



Bulgaria, Island, Ungarn eller Romania* vil fylle denne gruppa etter Nations League-finalene

*) Dersom Romania kvalifiserer seg gjennom Nations League, så vil de gå inn i denne gruppen. Dette fordi Romania er en vertsnasjon.

To eller tre kamper i eget land

Det som er noe spesielt er at flere lag allerede har blitt satt inn i en gruppe, før selve trekningen har blitt unnagjort. Det skyldes at UEFA har satt flere kriterier for hvordan gruppespillet skal være. Alle landslag som har en vertsby skal få to eller tre kamper på hjemmebane.

De vertslandene som kvalifiserte seg direkte gjennom kvalifiseringen får tre kamper på hjemmebane. Det vil si at Italia spiller tre kamper i Roma, Nederland spiller tre kamper i Amsterdam, England spiller tre kamper på Wembley, Spania spiller tre kamper i Bilbao og Tyskland spiller tre kamper i München.

Til våren er det fire playoff-turneringer i Nations League, det vil si at fire lag skal inn i EM fra Nations League.

Norge er blant nasjonene som skal ut i Nations League-playoff i mars. De møter Serbia hjemme på Ullevaal i semifinalen til playoff-finale fra «Path C». I den andre semifinalen finner man Skottland eller Israel, som dermed kan bli Norges siste hinder til deltagelse i EM 2020, dersom Serbia beseires.

Seedingsystem

Et seedingsystem før trekningen 30. november satte opp lagene i forskjellige «potter», som igjen har fått UEFA til å allerede plassere flere landslag i de respektive gruppene.

I gruppe A var det allerede bestemt at Italia skal spille, fordi Italia og Aserbajdsjan er vertsnasjoner.

Gruppe B var det allerede nærmest fulltallig med Belgia, Russland og Danmark, siden Russland og Danmark er vertsnasjoner.

I gruppe C var Ukraina og Nederland plassert sammen. I den gruppen er det Romania og Nederland som er vertsnasjoner.

I gruppe D er England satt opp, og denne gruppen er ekstra interessant sett med norske øyne. Det er bestemt at England og Skottland er vertsnasjoer og at vinneren i Nations League-sluttspillet med Norge skal spille i denne gruppen.

Det betyr at hvis Norge vinner Nations League vil de møte England på Wembley, og garantert spille sine tre gruppespillkamper i London og Glasgow.

I gruppe E er Spania allerede satt inn, og de er vertsnasjon sammen med Irland. I gruppe F er det Tyskland og Ungarn som er vertsnasjoner, og Tyskland er allerede satt inn i gruppen.