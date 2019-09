Dette er Martin Ødegaard og Real Sociedads «nye» storstue

Når laget fra San Sebastián tar i mot Atlético Madrid til helgen vil det være store endringer på stadionet.

SAN SEBASTIÁN (Nettavisen): Lørdag tar Martin Ødegaard og Real Sociedad i mot Atlético Madrid til sin første hjemmekamp denne LaLiga-sesongen. San Sebastián-klubben har nemlig spilt sine tre første kamper på bortebane denne sesongen.

Dette har vært grunnet renovasjoner av klubbens storestue, Anoeta, som har pågått siden 2016. Blant annet vil løpebanen, som har vært en del av stadionet i flere år, være borte når stadionet på ny ønsker LaLiga-fotballen velkommen.

Blant de store endringene er tilskuertallet på stadion. Tidligere har klubben hatt plass til 32.000 tilskuere, men etter renoveringen kan nå 39.500 ta seg inn på Anoeta hver kamp. Stadionet er (også før endringene) den niende største i den spanske toppdivisjonen.

Siden har stadion også fått det offisielle navnet «Reale Arena», etter en sponsoravtale med forsikringsfirmaet Reale Seguros. Stadion omtales uansett fortsatt som Anoeta.

Les mer: Martin Ødegaard-feberen herjer i San Sebastián

Eier ikke banen

De siste sesongene har Anoeta vært preget av provisoriske tribuneplasser for å få inn flest mulige supportere på stadion under ombyggingen. Dette har ikke alltid brakt med seg det ønskede resultatet.

I 2017 hadde man blant annet et stygt tilfelle der deler av tribunen bak det ene målet falt sammen etter at Kevin Rodrigues utlignet for hjemmelaget mot Real Madrid på Anoeta.

PROVISORISK: Rosenborg fikk se den provisoriske tribunen mot Real Sociedad da de tapte 0-4 på Anoeta i 2017. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Den gangen jublet supporterne såpass hemningsløst at det gikk ut over en kameramann, som fikk flere supportere oppå seg da tribunen kollapset. Heldigvis kom den stakkars kameramannen unna med lettere skader fra hendelsen.

Selv om renoveringen av Anoeta ble bekreftet og påbegynt i 2017, så har det vært en kamp i lang tid for å få gjennomført endringene.

- I 2005 la tidligere klubbpresident José Luis Astiazaran frem et prosjekt som skulle fjerne løpebanen. I sin tid så hadde nemlig ikke Real Sociedad penger da de skulle flytte fra sin gamle bane, Atocha, og fikk hjelp av den baskiske regjeringen til å bygge Anoeta, forteller den spanske journalisten Oier Fano Dadebat til Nettavisen.

EKSPERT: Oier Fano har fulgt Real Sociedad i mange år, og forteller om prosessen rundt Anoeta. Foto: Privat

Fano Dadebat skrev boka om Real Sociedad i forbindelse med klubbens hundreårsjubileum i 2009, og understreker at noe av grunnen til hvorfor La Real fikk bruke Anoeta var at de tillot anlegget til å bli benyttet som friidrettsanlegg også.

- Astiazaran ønsket at dette skulle være et stort stadion med fire tårn og hoteller. Men en baskisk politiker og advokat, Javier Olaverri, tok forslaget til retten fordi dette gikk mot urbane lover. Etter dette så rykket Real Sociedad ned i 2007, og klubben falt i administrasjon, forteller Fano Dadebat.

Før kampen mellom Norge og Sverige var Alavés-spilleren John Guidetti full av lovord om Ødegaard.

- Etter at man returnerte i 2010, selv etter at nåværende president Jokin Aperribay fikk to forslag avvist grunnet Olaverri, så ble endringene en realitet. Dette gjøres ved at Real Sociedad gjør banen tilgjengelig for rådhuset, som igjen eier stadion. Selv om dette er et stadion for Real Sociedad, så er det rådhuset og den baskiske regjeringen som har tatt mye av kostnadene.

Tidligere i sommer skrev lokalavisen Noticias de Gipuzkoa at stadion var estimert til å koste 50.2 millioner euro, men at man siden har gått 13.5 millioner euro over budsjett. 36 millioner skal Real Sociedad betale, hevdes det i denne rapporteren. Samtidig har klubben forhandlet frem leie av stadion frem til 2067.

Les mer: Eksperten hevder Ødegaard kan være svaret på Real Madrids problemer

LØPEBANEN: Da daværende Real Sociedad-trener Eusebio Sacristán og Zenit-sjef Roberto Mancini møttes i Europa League hadde Anoeta fortsatt løpebane. Foto: Alvaro Barrientos (AP)





Gamle Atocha

Ifølge en rapport fra Mundo Deportivo vil den nye stadion blant annet kunne tilby supporterne et innblikk i spillernes forberedelser før kamp. Det skal nemlig være et gjennomsiktig glass fra en av supporter-områdene til tunnelen der spillerne står før kamp.

På stadion vil det også være en ståtribune som er dedikert til supporteren Aitor Zabaleta. Han var en svoren supporter av Real Sociedad, og ble myrdet i et sammenstøt med radikal Atlético Madrid-supportere i 1998.

En som har vist stor beundring for renoveringen av stadion er Martin Ødegaard. Den norske yndlingen, som har blitt en av de store favorittene til supporterne på Anoeta, la tidligere denne uken ut bilder på sin Instagram-konto av stadion.

Skal vi tro Fano Dadebat har Real Sociedad kommet en lang vei siden de spilte sine hjemmekamper på gamle Atocha:

- Real Sociedad vant to ligatitler, en cuptittel og en supercup-tittel på Atocha. Det var en stadion som var like sjarmerende som den var ubehagelig. Halvparten av de 13.500 som dro på den stadion måtte stå for å få plass, jeg var blant dem, forteller Fano Dadebat.

FORNØYD: Martin Ødegaard gleder seg til å spille på nye Anoeta. Foto: Screenshot (Instagram)

- Den kunne sammenlignes litt med Loftus Road, hjemmebanen til Queens Park Rangers. Real Sociedad hadde et mentalt overtak der, og supporterne lagde et voldsomt liv fordi det var ikke noe område mellom tribuneplassene og banen. Så ille var det at Karlos Arginano, en velkjent kokk med Michelin-stjerne, slo til en assistentdommer med paraplyen sin.

Siden har Atocha blitt revet og blitt gjort til et leilighetskompleks. Området der selve banen lå har siden blitt til et åpent område.

- I 1993 så holdt Atocha på å falle sammen. Bokstavelig talt. Det var et tilfelle der ballen smalt inn i veggen bak det ene målet, og en stor del av veggen falt ut på andre siden, forteller Fano Dadebat.

Dette vil, etter all sannsynlighet, ikke være tilfelle når Martin Ødegaard og Real Sociedad åpner sin «nye» storstue mot Atlético Madrid til helgen.