Dette er Ruuds plan på vei mot «grus-VM» i Paris

Casper Ruud gjør sannsynligvis comeback på tennisbanen i midten av august etter virusoppholdet. Det skjer i Washington.

Der venter en ATP-turnering. Onsdag ble det klart at Roland-Garros også spilles til høsten, med start 27. september. Det var en supernyhet for team Ruud.

– Casper er spent og glad for at det blir Roland-Garros i år. Planen hans er å starte opp sesongen i Washington 14. august, sier pappa Christian til NTB.

Etter turneringen i Washington blir det sannsynligvis US Open i New York for Ruud. Han er oppe på 36.-plass på verdensrankingen etter et sterkt år.

Roland-Garros er betegnet som «grus-VM», og underlaget passer meget godt for Ruud. Arrangøren har ikke utelukket at det kan bli tilskuere på kampene i Paris.

I fjor tapte Ruud i tredje runde mot Roger Federer i Roland-Garros. Nordmannen var helt uten sjanser i den kampen.

(©NTB)