Dette Gjert-intervjuet vekker oppsikt, men etterpå er tonen en annen: - Dustespørsmål

Flere tolket Gjert Ingebrigtsens uttalelser etter VM-finalen som at trenerprofilen mistenker juks og fanteri hos Jakobs konkurrenter. Etterpå ble han konfrontert med uttalelsene.

DOHA (Nettavisen): Det var i det NRK-sendte intervjuet rett etter finalen på 1500-meter at pappa Ingebrigtsen kom med de oppsiktsvekkende sitatene.

Der sa han følgende:

- Alle kan jo se at noe er hakkanes gale her. Alle ser jo det. Jeg tror vi skal være stolte av det vi har gjort, jeg, sa en svært ordknapp Gjert Ingebrigtsen, som tydelig reagerte da han ble gjort oppmerksom på Cheruiyots tid.

- Det er tett i kampen her. Når det «popper» opp folk som aldri vært i nærheten av lignende tidligere, så... Nei, drit i det, sa Gjert og byttet tema.

På sosiale medier tolket flere uttalelsene i den retning at Gjert beskylder noen av Jakobs overmenn for å ha urent mel i posen.

Når Team Ingebrigtsen-sjefen møter den skrivende pressen litt senere, blir uttalelsene raskt et tema.

- Dustespørsmål

Og det var en tydelig småirritert Gjert som stilte til intervju med Nettavisen og resten av pressekorpset.

- Mange tolker uttalelsene dine etter løpet som at du mistenker doping. Gjør du det?

- Nei, det gjør jeg ikke, svarer han på Nettavisens spørsmål.

- Hvorfor ikke?

- Hvorfor jeg ikke mistenker doping? Det er et dustespørsmål, svarer han kort.

- Hvorfor sier du det du gjør på TV da?

- Jeg har ikke sagt noe på TV, hva er det du refererer til?

- Ut fra det jeg blir fortalt sa du at «her er det noe galt», og at «det dukker opp folk som aldri har vært i nærheten av dette på noen år»?

- Trenger du mitt resonnement for å resonnere selv? Kan du ikke resonnere selv? Har du sett resultatlista?

- Ja.

- Hva er det du resonnerer deg frem til?

- Det er ikke min jobb å resonnere.

- Ikke min heller, svarer Gjert.

MØTTE PRESSEN: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Kan være at de satset på VM

På spørsmål fra en annen journalist svarer han slik når han blir spurt om han synes det ble løpt mistenkelig fort i finalen.

- Det kan være at de har satset på at VM skulle være det store. Det kan godt være, sier Gjert.

Han legger til at finalen endte med den vinnerrekkefølgen han spådde på forhånd.

Jakob ble selv konfrontert med farens uttalelser etter løpet. Da svarte han bare kort:

- Jeg står ikke og forsvarer noe Gjert sier noen gang på noensomhelst plass.

Men journalistene var ikke ferdige med temaet. Gjert fikk en lang rekke med spørsmål om TV-uttalelsene sine av skrivende presse:

- Kan du forklare bakgrunnen for at det skulle bli Cheruiyot, Makhloufi og Lewandowski?

- I mesterskap blir det gjerne sånn som det. Det er litt det samme opplegget som vi har sett tidligere. Blir det en massespurt, er det spurterne som tar det.

- Men spurterne springer også veldig fort da?

- Hvor er de når vi har Diamond League? Hvor er de da? spør Gjert retorisk.

Jakob Ingebrigtsen var altså lenge med i medaljekampen, men endte på 4.-plass i 1500-meterfinalen i VM. Storfavoritten Timothy Cheruiyot vant suverent.

– Det føles forferdelig. Sikkert ville mange vært fornøyd med 4.-plass, men jeg er like skuffet over den plasseringen her som jeg ville vært i et hvilket som helst annet løp. Det er ikke tvil om at jeg underpresterte i mesterskapet. Det var håpløst og dårlig og tragisk og skuffende fra min side, sier Jakob til det norske pressekorpset i Doha etter finalen.

19-åringen valgte å doble i VM og løp både 5000-meteren og 1500-meteren. Valget ble raskt et tema etter nok en medaljeløs finale.

- Hva gjør dette med lysten til å doble i OL neste sommer om det er mulig?

- Det kan godt hende at det var på grunn av doblingen jeg følte meg så bra. Hvis det er sånn at man blir dårligere jo mer man man løper, da er det mange som hadde gjort det dårlig, svarer Jakob på Nettavisens spørsmål.

- Tidsmessig kunne du løpt bedre?

- Det er noe jeg gjør dårlig, og jeg skal ikke mene noe om det nå. Men at jeg underpresterer kan vi alle være enige om, sier han.

Ingebrigtsen var med i kampen om de øvrige medaljene, men orket ikke mot Taoufik Makhloufi fra Algerie og Marcin Lewandowski på oppløpet. Han løp i mål som fjerdemann på 3.31,70. Det var 32 hundredeler fram til sølvet og 24 til bronsen.

Dermed reiser Jakob hjem fra VM med en 4. og en 5. plass. Som 19-åring.

Ikke alle ville vært misfornøyd med det, og det sier nok noe om hva Norge har i vente.