Dette skal være grunnene til at Zlatan trolig vender tilbake til AC Milan

To grunner peker seg ut for at svensken trolig nok en gang spiller i Serie A.

Det er fortsatt ikke offisielt, men overgangseksperter som Fabrizio Romano og Gialuca Di Marzio hevder at 38-åringen er klar for sin gamle klubb Milan, og skal presenteres før året er omme.

Zlatan kommer senest fra spill i amerikanske Los Angeles Galaxy, men har vært uten klubb siden november da han på majestetisk vis takket for seg i klubben.

Nå skal klubbjakten være over for svensken som har signert en seks måneders kontrakt med Milan, som skal være verdt rundt 30 millioner kroner. Zlatan har også sikret seg en opsjon på ett år til. Det skriver den italienske journalisten Nicolò Schira på Twitter.

Kona hadde et ord med på laget

Corriere dello Sport opplyser at Zlatan blir presentert som ny Milan-spiller når som helst, men at han vil starte å trene med klubben 30. desember. Den svenske avisen Expressen siterer den italienske avisen på to ting som gjør at Zlatan nok en gang skal spille for den italienske storklubben.

Kona Helena Seger skal ha overbevist ektemannen om at Milano er den rette byen for familien. Hun ønsker at barna Maximilian og Vincent skal vokse opp i storbyen, skriver Expressen.

Forandring i kontrakten

Like før julepausen gikk Milan på en skikkelig smell i et 5-0 tap mot Atalanta. Etter tapet er klubben på en begredelig 11. plass for øyeblikket, og det skal ha gjort klubbledelsen mer desperate etter Zlatan.

Ifølge Corriere dello Sport er klubben villig til å forlenge kontrakten til Zlatan med ett år til, hvis han leverer varene på banen i form av antall mål og kamper.

Tidligere var kriteriet at Zlatan kun ville få ett år ekstra, avhengig av hvor Milan skulle ende på tabellen etter endt sesong. Zlatan var sist i Milan fra 2010 til 2012, og da scoret han 42 mål på 61 kamper. 2010/2011-sesongen med Zlatan er også sist gang Milan har vunnet Serie A.

