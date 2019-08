Dette skjedde på «deadline day» i Premier League

Det ble alt annet enn stille og rolig på overgangsvinduets siste dag denne sommeren

Et hav og rykter - og også noen bekreftede overganger.

Det er vel slik mange vil huske sommerens deadline day, som til tross for at det stengte klokken 18.00 (norsk tid), varte ut i de sene kveldstimer.

«Action» i London

Det var Arsenal som stjal de største overskriftene, med sin dobbeltsignering på overgangsvinduets siste dag. Kieran Tierney ble hentet inn fra Celtic, etter flere uker med spekulasjoner. Mer oppsiktsvekkende var det kanskje at Arsenal klarte å lokke David Luiz fra London-nabo Chelsea.

Ut av portene på Emirates forsvant Alex Iwobi, som sikret seg en overgang til Everton - en overgang som ikke ble annonsert før sent torsdag kveld.

London var virkelig stedet å være på deadline day.

Tottenham klinte til med Ryan Sessegnon fra Fulham. 19-åringen skal ha vært ønsket av Mauricio Pochettino i lang tid, og i tolvte time fikk Tottenham-sjefen sin nye vingback.

Han får selskap av Giovani lo Celso, som kommer til Spurs på lån fra Real Betis. Tottenham har også en opsjon i Lo Celsos kontrakt som gjør at de kan signere midtbanespilleren på permanent basis når låneoppholdet er ferdig.

Vi holder oss i hovedstaden, der West Ham tidlig på dagen bekreftet at de var kommet til enighet med Basel om en overgang for Albian Ajeti. Den sveitsiske 22-åringen signerte en kontrakt som strekker seg over fire år med The Hammers.

I Watford sikret de seg Ismaila Sarr på langtidskontrakt. Lynvingen ble hentet fra franske Rennes.

Lukaku ble den store overgangen

Danny Drinkwater ble aldri den helt store suksessen på Stamford Bridge, og Frank Lampard lot midtbanespilleren forlate Chelsea til fordel for Burnley - også dette en låneavtale.

Manchester United-fansen håpet i det lengste at klubben ville gjøre ytterligere forsterkninger på tampen av vinduet, men det ble bare med spillersalg - og et stort et sådan:

Romelu Lukaku forlot United til fordel for Antonio Contes Inter, i en overgang som skal ha sikret United overgangsummen de betalte for belgieren i 2017. Dette førte til fornyet håp hos mange av våre lesere, som håpet at klubben ville re-investere disse pengene i en ny spiller, men den gang ei.

Ikke fryktelig langt unna Old Trafford, hentet Manchester City Scott Carson på et lån ut sesongen. Den rutinerte målvakten kom fra Derby County.

Jeg tror neppe jeg provoserer noen hvis jeg skriver at deadline days kuleste overgang skjedde i Newcastle. Andy Carroll er tilbake der det hele startet - på det som i utgangspunktet er et sesonglangt lån.

Emil Krafth ble også hentet til Newcastle fra franske Amiens.

Etter 81 kamper var det også slutt for Charlie Austin i Southampton. Kraftspissen fortsetter nå sitt fotballeventyr i Championship - hos West Bromwich Albion.