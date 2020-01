Dette var «deadine day» vinteren 2020

På overgangsvinduets siste dag var det en nordmann, en nigerianer og Manchester Uniteds jakt på en angriper som var i fokus.

Når denne saken publiseres er det stadig noen overganger som ikke er 100 prosent bekreftet. De vil legges inn fortløpende, og alle bekreftede overganger finner du til enhver tid her.

Det lå an til å bli en hektisk siste dag av vinterens overgangsvindu da det tikket inn rykter om at Manchester United ikke var helt ferdigkjøpte. Tidligere hadde Ole Gunnar Solskjærs mannskap sikret seg Bruno Fernandes fra Sporting i Portugal.

Det var derfor knyttet stor spenning til ryktet om at norske Joshua King kunne være på vei til Old Trafford da ryktene rikket inn tidlig fredag. Nordmannen, som til daglig spiller for Bournemouth, spilte i United som ungdomsspiller.

Flere engelske medier, deriblant David Ornstein i The Athletic, meldte at nordmannen kunne være på vei til Old Trafford, og at King selv hadde signalisert at han ønsket overgangen.

Igahlo til unnsetning

Etter flere timer med spekulasjoner kom kontrabeskjeden om at overgangen ikke ville gjennomføres. Dette skal ha vært fordi Bournemouth ønsket langt mer enn United var villige til å by på angriperen som nylig fylte 28 år.

Det som uansett virket sikkert var at Manchester United ønsket å sikre seg en spiss, og det neste navnet som dukket opp er også velkjent hos flere norske fotballsupportere.

Odion Ighalo, som i dag spiller for Shanghai Greenland i Kina, ble ryktet som en som kunne ankomme United på lån. Igjen meldte britiske medier at United var interesserte i å hente inn den tidligere Lyn-spilleren.

Etter flere rykter om at Tottenham hadde kastet seg inn i kampen om 30-åringen, så var det til slutt Solskjær som trakk det lengste strået. Ighalo, som i skrivende stund fortsatt er i Kina, ble dermed den store signeringen på «deadline day» for Solskjær.

ENIGE, MEN UENIGE: Flere av de største journalistene på Twitter melder at United har signert Ighalo. Foto: Screenshot (Twitter)

Samtlige store aviser i England, så vel som blant andre Fabrizio Romano, melder om at lånet er frem til sommeren 2020, men det er uenighet rundt hvorvidt United har muligheten til å gjøre overgangen permanent etter at lånetiden er over.

Tidlig fredag sa både Frank Lampard i Chelsea og José Mourinho i Tottenham at de ikke forventet stor aktivitet i løpet av den siste dagen, og hverken eller av de to London-klubbene foretok seg spesielt mye.

Det var nemlig de to som kunne skutt litt fart i aktiviteten dersom Olivier Giroud hadde byttet ut Chelseas blå med Tottenhams hvite drakt slik det var ryktet gjennom hele dagen.

Mot slutten av vinduet tikket det inn et rykte fra The Telegraph om at Tottenham også hadde jaktet i Kina, men hadde ikke rukket å få på plass en avtale for israelske Eran Zahavi, som til daglig spiller for Guangzhou R&F.

Den klubben i London som derimot sikret seg sitt mål på overgangsvinduets siste dag, var West Ham. Like over midnatt kunne klubbens styreformann, David Gold, bekrefte at klubben hadde signert Jarrod Bowen fra Hull. 23-åringen undertegnet en kontrakt som holder han hos The Hammers de neste fem sesongene.

Aktive Sheffield

Da den overgangen ikke fant sted, så måtte man videre til Emirates Stadium for å finne overgangsaktivitet hos de største klubbene i den engelske hovedstaden på januars siste dag.

For Chelseas del ble det uansett en spiller å ta farvel med i vinduets siste dag. Unge Tariq Lamptey reiste sørover, har signert for Brighton. En annen som sa farvel til sin klubb er Maya Yoshida, som tok farvel med Southampton til fordel for Sampdoria.

Arsenal valgte nemlig å styrke seg på høyrebacken ved å hente inn Cédric Soares fra Southampton. Dermed kunne Mikel Arteta lukke igjen sitt vindu etter å ha hentet inn den portugisiske forsvareren, så vel som midtstopper Pablo Marí fra Flamengo.

Aston Villa var også interessert i å hente en spiss, og endte til slutt opp med en gammel Premier League-kjenning i Borja Bastón. Han ankommer klubben fra Championship-laget Swansea.

FIKK SIN OVERGANG: Luke Matheseon ble Wolves-spiller. Foto: Lee Smith (Reuters)

Wolves brukte siste dag av overgangsvinduet gått på å hente supertalentet Luke Matheson fra Rotherham, og sende Ryan Bennett på lån til Brendan Rodgers og hans Leicester. På samme dag har Sheffield United sikret seg Panagiotis Restos og Richairo Zivkovic, som dermed blir lagkamerater med Sander Berge.

Watford skal for tredje gang dette vinduet ha lagt inn et bud på Ben Gibson, med håp om å låne midtstopperen resten av sesongen. Men for tredje gang denne sesongen skal de ha fått avslag fra Burnley, melder SkySports.

Manchester City satt rolige i båten, selv om flere hadde forestilt seg at Pep Guardiola kanskje ville gå for en midtstopper. Angeliño forlot klubben på lån til Bundesliga-klubben RB Leipzig.

Mens Liverpool, de kunne lene seg godt tilbake i stolen og kose seg med galskapen. Når du leder Premier League med 19 poeng ned til neste lag, så kan du unne deg med å ikke bidra til kaoset som var «deadline day».