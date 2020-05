DHFs representantskap stadfestet gull- og nedrykksvedtak

Det øverste organet i Danmarks Håndballforbund (DHF) har stadfestet den opprinnelige beslutningen om å fordele nedrykk, opprykk og seriemesterskap.

Dermed ser det ut til at det likevel blir et såkalt «skrivebordsnedrykk» for Nordsjællands herrelag og Aalborgs kvinnelag fra eliteserien.

Men kaoset i dansk topphåndball er ikke over helt ennå.

For parallelt med at klubbene Nordsjælland, Aalborg og Odder (1. divisjon menn) anket den opprinnelige avgjørelsen inn til håndballens egen ankeinstans – der de fikk medhold – anket de også saken inn til ankeinstansen i Danmarks idrettsforbund.

Der er saken så langt ikke avgjort.

Bakgrunnen for saken er at man valgte å stoppe håndballsesongen i starten av april på grunn av koronavirusutbruddet. Da bestemte et utvalg i DHF seg for å tildele seriemesterskap til Aalborg (menn) og Esbjerg (kvinner) og samtidig sende Nordsjælland og Aalborg ned til 1. divisjon.

