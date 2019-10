Di Maria-dobbel da PSG vant på bortebane

Mens hjemmelaget fikk to røde kort i samme situasjon.

Argentineren scoret to mål på seks minutter før pause da hovedstadsklubben tok tre poeng fredag og økte ledelsen på toppen av tabellen i den franske toppdivisjonen.

PSG står med 24 poeng på ti kamper. Nantes på andreplass er fem poeng bak, men kan knappe inn når de møter bunnlaget Metz på bortebane lørdag.

Di Maria i storform



Etter 15 minutter var Di Maria frampå for første gang. 31-åringen ble spilt helt fri av Mauro Icardi, og alene med Nice-keeperen var han kald.

Seks minutter senere var det høyreback Thomas Meunier som fant Di Maria med en pasning. Argentineren hadde veldig skrått hold, men lobbet vakkert over keeper og til 2-0. En nydelig avslutning.

Halvveis i den andre omgangen sørget hjemmelaget for ny spenning. Etter surr i gjestenes forsvar fikk danske Kasper Dolberg spilt ballen videre til Ignatius Kpene Ganago. Han banket inn reduseringen via tverrliggeren.

Underlig episode



Jakten på poeng ble nesten umulig for Nice da de fikk to røde kort på noen få minutter cirka et kvarter før slutt. Først ble Wylan Cyprien sendt i dusjen etter to gule kort. Like etter fikk Christophe Herelle direkte rødt kort.

Istedenfor var det innbytter Kylian Mbappé som skulle punktere for gjestene. Superstjernen har slitt med en skade den siste tiden, men brukte bare fem minutter på banen før han satte inn 3-1 etter 88 minutter.

På overtid var det Icardis tur til å score. Han trillet inn 4-1 på åpent mål etter forspill av Mbappé og Di Maria.

