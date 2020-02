Di Maria om draktnummeret i Manchester United: - Jeg hadde ikke noe valg

Argentineren sier han ble tildelt trøyenummer sju uten at han hadde noe han skulle ha sagt.



Det kommer fram i et nylig intervju, gjengitt av blant andre Daily Mail.

Den nåværende PSG-spilleren kom til Manchester United og Old Trafford for nærmere 60 millioner pund, men oppholdet i England ble alt annet enn vellykket.

Angel Di Maria ble imidlertid i stor stil presentert på Old Trafford sammen med daværende manager Louis van Gaal i 2014.

Argentineren poserte smilende med sin nye United-drakt med nummer sju på ryggen, men om kantspilleren hadde fått viljen sin hadde det vært et annet trøyenummer han hadde spilt med fremfor det ikoniske trøyenummeret som har en lang historie i Manchester United.

George Best, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Eric Cantona og Bryan Robson er blant tidligere United-spillere som har spilt med det ikoniske sjutallet på ryggen, men Di Maria maktet aldri å følge i samme fotspor etter sin overgang til Premier League. Belgiske Adnan Januzaj hadde trøyenummer 11 da Di Maria ankom United, men argentineren hevder han ikke fikk velge et alternativt nummer, slik han blant annet fikk i Real Madrid.

- I Real Madrid var nummer 11 allerede tatt, så jeg tok nummer 22. I Manchester United ga de meg nummer 7, og jeg fikk ikke noe valg. Jeg ville likt nummer 11, men her er vi. Her hadde jeg et valg, så jeg valgte 11, sier PSG-stjernen som forteller at 11 er et nummer han hadde bak på draktene da han var barn, og et nummer han fortsatt foretrekker.

Les også: Barcelona-direktør fyrte løs i intervju. Da slapp Messi det spanske medier omtaler som «atom­bomben»

7: Angel Di Maria fikk utdelt draktnummer sju i Manchester United. Her sammen med tidligere manager Louis van Gaal. Foto: Peter Byrne (Pa Photos)

Uttalelsene er blitt plukket opp av ulike internasjonale medier, og i sosiale medier. Jan Åge Fjørtoft virker på sin side ikke utelukkende imponert over Di Marias uttalelser.

Di Maria ble værende i United i kun én sesong før han dro til Paris-klubben for 44 millioner pund i august 2015. I PSG har argentineren vunnet ni troféer - deriblant tre ligatitler i Ligue 1.

Fire og et halvt år etter overgangen til PSG har Di Maria blitt en viktig brikke for Thomas Tuchels mannskap.

- PSG er veldig viktig for meg. De ønsket meg velkommen med åpne armer i en periode der jeg hadde det vanskelig i Manchester. Jeg kom her med ambisjoner og ønske om å lykkes. Steg for steg har jeg vist at jeg er kapabel, og at jeg kan hjelpe klubben med å oppnå store ting. Jeg gjør alltid mitt beste for at klubben skal lykkes.

Di Maria fikk totalt 27 kamper for Manchester United før han forsvant til Paris. Der har han notert seg for over 140 kamper og totalt 46 mål.