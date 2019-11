Diamond League-programmet for 2020 klart, 3000 meter lengste løpsøvelse

Arrangøren av Diamond League-serien i friidrett offentliggjorde onsdag de 12 utvalgte øvelsene for hvert kjønn neste år. 3000 meter blir lengste løpsøvelse.

Det har vært kjent en stund at 5000 meter var på vei ut, men nå er det bekreftet. Det skaper neppe jubel i Ingebrigtsen-familien. Heller ikke 3000 meter hinder skal være på programmet neste år.

Neste år blir det ifølge Diamond Leagues nettsted 14 innledende stevner og en finale, etter at det denne sesongen var 12 ordinære stevner og to finaler. Allerede tidligere i år ble det vedtatt å begrense antall øvelser på DL-programmet til 12 for hvert kjønn. Tanken er at stevnene skal gjennomføres raskere.

BORTE: 5000 meter-øvelsen blir ikke å se neste år i Diamond League Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Etter en markedsundersøkelse konkluderte arrangøren med at de mest populære øvelsene er 100 meter, lengde, høyde, stav, 200 meter og 400 meter. Likevel kuttes 200 meter fra programmet, fordi man velger å prioritere 100 meter.

Tre andre øvelser fjernes fordi de scoret lavt i popularitet. Det er diskos, tresteg og 3000 meter hinder.

Imidlertid kommer 200 meter og 3000 meter hinder til å stå på programmet i totalt 10 stevner (5 for menn, 5 for kvinner), deriblant Oslo, Roma og Doha. To stevner skal også ha diskos og tresteg, men ingen av de fire øvelsene kommer med i finalestevnet.

Utstillingsvindu

– Målet vårt er å skape en hurtigere, mer spennende global liga som utstillingsvindu for sporten vår, en liga TV-selskapene ønsker å vise og tilhengerne ønsker å se på. Samtidig forstår vi skuffelsen til utøverne av øvelser som ikke blir del av Diamond League-sesongen i 2020, sier IAAF-president og Diamond League-formann Sebastian Coe.

Øvelser som ikke nådde opp på Diamond League-programmet vil i stedet komme med i den nye Kontinentaltouren, en serie stevner på nivået under Diamond League som skal innføres neste år.

Grensen på 12 øvelser hver for kvinner og menn vil gjelde også etter 2020, men øvelsene som inkluderes blant dem skal tas opp til vurdering etter avsluttet sesong før det bestemmes hvilke øvelser som skal være på DL-programmet i 2021.

Alle norske med

Steinar Hoen jobber i disse dager med å sy sammen det endelige stevneprogrammet til kommende sesongs Bislett Games, som også blir et Diamond league-stevne i 2020.

– Alle de «norske øvelsene» er med. Karoline Bjerkeli Grøvdal har sagt at hun skal løpe 3000 meter og ikke 3000 meter hinder neste sesong. Alle de norske øvelsene er også med under neste sesongs Bislett Games, men det er ikke 100 prosent bestemt hvilke av dem som er med i 90-minuttersprogrammet og hvem som må være med i halvtimen før selve Diamond League-stevnet starter. Det blir endelig avgjort kommende onsdag, sier Bislett Games-sjef Steinar Hoen til NTB.

Øvelsene

Dette er Diamond League-øvelsene i 2020:

* 100 m

* 400 m

* 800 m

* 1500 m

* 3000 m

* 100/110 m hekk

* 400 m hekk

* Lengde

* Høyde

* Stav

* Spyd

* Kule.

