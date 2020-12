Diamond League returnerer med fullt program – gode nyheter for Norge

Diamond League-serien i friidrett blir i et større format enn sist år. Det betyr blant annet comeback for diskos.

Reduksjonen sist sesong var planlagt. Fra og med 2021-sesongen blir det konkurranser med totalt 16 øvelser for både kvinner og menn.

Til sammen skal det arrangeres 13 stevner, inkludert stevnet på Bislett i Oslo. Alle mesterne skal kåres under stevnet på Letzigrund stadion i Zürich 9. september.

Dette er øvelsene det skal konkurreres i: 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter/én engelsk mil, 3000 meter/5000 meter, 3000 meter hinder, 400 meter hekk, høyde, stav, lengde, tresteg, kule, diskos og spyd.

Utvidelsen i øvelsesprogrammet gjør at flere norske utøvere får mulighet til å kvalifisere seg til de største stevnene. Sist år var for eksempel ikke diskos med. I år blir det retursjanser for blant andre den sterke nordmannen Ola Stunes Isene.

Dette er øvelsene på Bislett-stevnet 10. juni:

Kvinner: 100 meter, 800 meter, 3000 meter/5000 meter, 400 meter hekk, lengde, spyd.

Menn: 200 meter, 1500 meter/en engelsk mil, 3000 meter/5000 meter, 400 meter hekk, stav, tresteg, diskos.

