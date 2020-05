Diamond League-stevnet i London avlyses

Diamond League-stevnet i friidrett i London, som skulle vært arrangert 4.- og 5. juli, er kansellert.

Det opplyser Det britiske friidrettsforbundet på sitt nettsted.

Årsaken er ikke uventet den pågående koronapandemien. Arrangøren sier at den viktigste prioriteten er sikkerheten til utøvere, trenere, frivillige, publikum og andre i staben.

– Vi er svært skuffet over å bekrefte avlysningen av et friidrettskalenderens flaggskip. Vi må sette sikkerheten til hele friidrettsfamilien først i enhver avgjørelse vi gjør i denne perioden og sørge for at vi følger myndighetenes råd, sier direktør Joanna Coates i British Athletics.

Fra før er flere andre friidrettsstevner utsatt på ubestemt tid. Bislett Games i Oslo skal arrangeres uten publikum og med uvanlige øvelser under navnet «Impossible Games».

