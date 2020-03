Diego Costa slaktes etter å ha «korona-hostet» på journalister: - Idiot!

Den spanske angriperens oppførsel etter seieren mot Liverpool har ikke falt i smak.

Atlético Madrid maktet på sensasjonelt vis å slå ut Liverpool i Champions League onsdag kveld, etter å ha vunnet 3-2 etter ekstraomganger. Dermed er de regjerende mesterne ute av turneringen.

En av de store overraskelsene i startoppstillingen til Diego Simeone var Diego Costa, som har vært ute i lengre tid både med dårlig form og med en skade som har plaget spanjolen over lengre tid.

Han ble byttet ut tidlig i andre omgang for tomålsscorer Marcos Llorente, og var tydelig misfornøyd med at byttet ble gjort.

Etter kampen var det uansett en mer oppildnet og fornøyd Diego Costa som skulle gjennom pressesonen, der journalister fra både England og Spania ventet på å få et intervju.

Costa, som tilsynelatende ikke ønsket å snakke med pressen, vartet da opp med å forte seg gjennom «mixed zone», og latet som om han hostet for å unngå mikronene som ble stukket opp mot ham.

Spilloppene fra den profilerte spanjolen har ikke falt i god jord, og flere mener at Costas åpenbare spøk med koronasmitten som herjer i Europa i disse dager ikke sømmet seg.

Blant annet på det spanske tv-programmet El Chiringuito ble episoden fremhevet, der flere av panelmedlemmene rett og slett valgte å ikke kommentere det de så fra sin landsmann:

- Denne guttungen er rett og slett ikke verdt det, sa programleder Josep Pedrerol, mens flere av de andre panelmedlemmene ristet på hodet og hevet med øyenbrynene etter opptøyene fra Costa.

Spanjolene er overhodet ikke de eneste som har reagert på oppførselen til Costa. Tidligere Blackburn- og Chelsea-spiller Chris Sutton har tatt til sosiale medier for å vise sin avsky:

- Idiot, skriver Sutton om oppførselen fra spilleren som også kan vise til en periode i Chelsea. Diego Costa var nemlig med å vinne Premier League i 2015 og 2017 med London-laget.

Hendelsen kan sammenlignes med den man har sett i den amerikanske basketballigaen (NBA) der Utah Jazz-spiller Rudy Gobert tok på mikrofoner og latet som han var smittet av korona. I etterkant viser deg at franske Gobert faktisk er påvist smitten, hvilket også har ført til at NBA stoppes i en periode.

- Hverken morsomt eller sømmelig

Sutton var ikke alene om å reagere på opptøyene fra Costa. Flere av de engelske journalistene som stod i pressesonen har vist sin misnøye mot Diego Costa etter spøken.

En av de som reagerte var Carl Markham i Press Association, som ikke syntes noe om vitsen fra Costa:

- Diego Costa gikk forbi i pressesonen mens han latet som han hostet på vei igjennom. Hverken morsomt eller spesielt sømmelig, skriver Markham på Twitter like etter hendelsen.

Dominic King i Daily Mail var heller ikke spesielt fornøyd med det han hadde sett fra spanjolen:

- Er ingenting som litt humor, men det der var overhode ikke morsomt fra Diego Costa. Går igjennom pressesonen, ignorerer alle forespørsler fra spansk presse og hoster, teatralsk, flere ganger mens han suser igjennom, skriver King.

- Det var kun han som lo av det.

Koronaviruset har herjet i flere europeiske land, blant dem Spania, og kampen mellom Atalanta og Valencia i Champions League ble spilt bak lukkede dører grunnet smittefaren.

Man har allerede bestemt at de neste to serierundene i spansk fotball skal spilles uten tilskuere, og onsdag kom også meldingen om at all ikke-profesjonell fotball skal stanses i en periode.

På forsiden av torsdagens Marca oppfordrer de også fotballpresident Javier Tebas om å stoppe fotballen i landet inntil man får kontroll på situasjonen rundt viruset som herjer på verdensbasis.

Onsdag kom også meldingen om at Juventus-spiller Daniele Rugani har blitt påvist korona. Juventus er fortsatt med i Champions League, og skulle de ta seg videre kan de fort vise seg å bli Atlético Madrids neste motstander i den europeiske turneringen.

