Den argentinske fotballegenden Diego Maradona er død, melder landets største avis Clarin. Han fylte nylig 60 år.

Avisen skriver at han ble rammet av hjertestans i huset i der han oppholdt seg i Tigre nord for Buenos Aires etter at han nylig ble utskrevet fra sykehus der han var operert for en hjerneblødning.

Det har siden blitt meldt at han skulle gjennomgå behandling for alkoholavhengighet.

En talsmann for Maradona bekrefter overfor nyhetsbyrået at 60-åringen er død.

Maradona regnes som en av tidenes beste fotballspillere, om ikke den beste. Han var kaptein da Argentina vant VM i 1986. Han spilte blant andre for Barcelona og Napoli, i tillegg til Argentinos Juniors og Boca Juniors i hjemlandet.

Hans trenerkarriere var langt fra like suksessrik som hans spillerkarriere, men han var i en periode Argentinas landslagssjef. Hans siste trenerjobb var for Gimnasia de La Plata.

(©NTB)

