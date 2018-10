Dier sendte Tottenham til himmels

Tottenham puster Manchester City og Liverpool i nakken etter 1-0-seieren over Cardiff på Wembley lørdag. London-laget er bare ett poeng bak tabelltoppen.

Spurs hadde mulighet til å legge press på City og Liverpool dersom det ble tre poeng mot gjestene fra Wales. Den muligheten tok de liljehvite vare på.

Kun åtte minutter tok det før Neil Etheridge måtte plukke den første ballen ut av Cardiff-målet. Målet kom etter en corner der ballen til slutt havnet foran beina til Eric Dier, som enkelt sendte hjemmelaget i føringen.

Tottenham styrte kampen mot tabelljumboen, men etter 20 minutters spill kom bortelaget til en kjempesjanse da Josh Murphy løp fra Danny Rose. Alene med Hugo Lloris chippet han ballen over Spurs-keeperen, men Toby Alderweireld fikk ryddet ballen unna centimeter fra streken.

Etter sjansen kom Cardiff mer med i kampen og skapte flere ganger trøbbel for Tottenham, men vertene hadde hatt de fleste og de største sjansene da lagene gikk til pause.

Ralls så rødt

Annen omgang var så vidt i gang da Tottenham fikk en gedigen dobbeltsjanse. Harry Kane stanget et innlegg fra Rose mot mål, men Etheridges retur gikk rett i beina til Lucas Moura. Brasilianeren fyrte av gårde et skudd som Sean Morrison reddet på strek.

Tottenham kjørte på for å doble ledelsen. Om Cardiff-forsvaret ikke hadde hatt nok å gjøre i løpet av den første timen, fikk de virkelig kjørt seg den siste halve timen. Da ble bortelaget redusert til ti mann etter at Joe Ralls sparket ned Moura flere meter fra ballen i et forsøk på å stoppe en kontring.

Stolpen

Men en mann mindre var Cardiff svært nær en redusering da Sean Morrison stanget ett innlegg på mål. Loris var raskt nede og slo ballen i stolpen før Alderweireld ryddet unna.

Tottenham presset og presset, men Cardiff-forsvaret fikk på mirakuløst vis ryddet unna hver eneste gang, og dermed endte det kun med 1-0 til Tottenham.

Med seieren er Tottenham oppe i 18 poeng, kun ett poeng bak Manchester City og Liverpool som møter hverandre søndag.

Neste runde skal Tottenham ut i London-oppgjør borte mot West Ham, mens Cardiff er verter for Fulham.

