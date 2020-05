Dimitar Berbatov forklarer Alex Fergusons suksessformell med enkeltspillere

Den tidligere toppscoreren tror dessuten at Harry Kane kan ende opp med å ta samme valg som han selv gjorde.

Dimitar Berbatov (39) er ikke i tvil om at Alex Ferguson hadde helt unike lederevner som manager. Han mener eks-sjefen hans hadde god innflytelse på helt ulike spillere og personligheter i Manchester Uniteds spillerstall.

Berbatov tror også det er mulig at England-kaptein Harry Kane (26) følger i hans fotstpor og skifter klubb fra Tottenham til Manchester United.

Dette forteller den tidligere Premier League-storscoreren om i BBC-podkasten Football Daily.

Ferguson-hyllest



Der snakker Berbatov også om ryktet han fikk på seg for å være en «lat» spiller, og bemerker at han tok igjen mye på de mest løpsterke spillerne ved å tenke mer nøye igjennom valgene sine på banen.

Bulgareren poengterer at selv ikke Ferguson ba ham om å endre på spillestilen sin.

- Sir Alex var fantastisk mot alle. Han var klar over hvordan han skulle knytte seg til alle spillere individuelt. Noen er du nødt til å være snill mot, og noen må du være tøff mot. Han visste hvordan man gjorde det der.

- Selv ikke han prøvde å fortelle meg at jeg måtte forandre meg. Det var en god ting. Han stolte på meg på sin egen måte, bemerker Berbatov.

FÅR ROS: Alex Ferguson. Her avbildet på Parc des Princes i mars 2019 da Manchester United møtte Paris Saint-Germain til returkamp i Champions Leagues åttedelsfinaler. Foto: Icon Sport (Bildbyrån)

Den høyreiste spissen spilte to sesonger for Tottenham og bidro med 27 ligamål på totalt 70 kamper. Totalt sto han for 46 scoringer i alle turneringer, fordelt på to år der han endte som klubbens toppscorer i begge sesongene.

Den siste Premier League-opptredenen for de liljehvite skjedde i august 2008, som innbytter borte mot Middlesbrough i ligapremieren i Spurs-sesong nummer tre.

Berbatov erstattet Giovani dos Santos på stillingen 0-0, men Tottenham endte opp med å tape 1-2. To uker seinere ble han solgt til Manchester United på overgangsvinduets siste dag.

Ser likheter med Kane



De siste månedene er det stadig oftere blitt spekulert i om den nåværende Spurs-toppscoreren, Harry Kane, også kan være på vei bort fra klubben.

Manchester United er blitt nevnt av flere medier som et mulig neste stoppestad for England-kapteinen.

PÅ VEI VEKK? Det spekuleres i om at Harry Kane ønsker seg bort fra Tottenham. Foto: Ben Stansall (AFP / NTB scanpix)

Selv om han tror de økonomiske konsekvensene av koronaviruset taler imot en overgang nå, ser Berbatov klare likheter med sin egen situasjon i Tottenham for snart tolv år siden.

- Det er kanskje vanskelig nå på grunn av koronavirsuet og penger, men Harry Kane er i akkurat samme situasjon som jeg var. Noen ganger kan det hende han ikke er på riktig sted inne i hodet sitt.

- Til tider var ikke hodet mitt på riktig sted heller. Hvordan kunne det være det? Jeg vil jo ikke sette laget mitt i en situasjon der jeg forsvinner seint i overgangsvinduet, og drar uten at de har en erstatter. Men dette kommer til å skje mange ganger etter min tid, med mange spillere, sier Berbatov.

Titteltørke



39-åringen påpeker også at Spurs ikke har vunnet titler siden han selv og BBC-ekspert Jermaine Jenas var med på å vinne ligacupfinalen mot Chelsea våren 2008.

- Det kommer til å bli påpekt igjen og igjen, og folk kommer til å bli forbannet over at mangelen på troféer er hovedproblemet for spillere som Kane. Han er kaptein for England og blir ikke yngre med årene. Men når han blir eldre vil han gjerne kunne si «se hva jeg har vunnet» til ungene sine, bemerker den tidligere Tottenham-spissen.

Berbatov spilte fire år i Manchester United fra 2008 til 2012. I 2010-2011 delte han topscorertittelen i Premier League med Manchester Citys Carlos Tévez, før han dro videre til opphold i Fulham, Monaco og greske PAOK.

Han deler også statusen som tidenes toppscorer for Bulgaria med Hristo Bonev. Begge endte på 48 mål for landslaget. Berbatov avsluttet karrieren med ni kamper.