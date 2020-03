Dimitar Berbatov hyller Erling Braut Haaland: - Han kan bli etterfølgeren til Ronaldo og Messi

Den tidligere Manchester United-spilleren har store tanker om den norske tenåringssensasjonen.

Erling Braut Haaland har tatt fotballverdenen med storm, og har herjet denne sesongen med sin utrolige målstatistikk i Red Bull Salzburg og nå i Borussia Dortmund. Det har ikke gått upåaktet hen, og nå er det Manchester United-legenden Dimitar Berbatov som blir med på hyllest-toget.

- Han er så spennende, og for meg er det en rimelig sjanse for at han kan bli en etterfølger av Messi eller Ronaldo. Ikke bare han, men også Kylian Mbappé, som rett og slett latterliggjør forsvarsspillere, skriver bulgareren i sin faste spalte for Betfair, ifølge avisen AS.

- Vi må holde pusten, og håpe at de holder seg friske og fortsetter å utvikle seg, så vi kan følge dem på toppnivå så lenge som mulig, legger 39-åringen til.

Den norske 19-åringen har scoret på bestilling hele sesongen, uansett hvilken turnering det er snakk om. I den østerrikske Bundesligaen scoret han 16 mål på 14 kamper, i Dortmund har han scoret ni mål på åtte kamper og i Champions League har Braut Haaland utrolige 10 mål på sju kamper.

Han gikk imidlertid målløs av banen mot Borussia Mönchengladbach i forrige serierunde, men unggutten fra Jæren kan fort få sin revansje i Champions League-oppgjøret mot PSG, førstkommende onsdag.