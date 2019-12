Dimitar Berbatov om Uniteds interesse for Haaland: - Ser ikke hvor han passer inn

Den tidligere spissen mener Solskjær bør satse på sine nåværende spisser.

Det sier bulgareren til spillselskapet Betfair, gjengitt av blant andre Daily Mail.

Erling Braut Haaland er koblet til både RB Leipzig, Borussia Dortmund og Manchester United, og Ole Gunnar Solskjær skal også ha dratt til Salzburg for å besøke sin tidligere elev i Molde.

Fotball-Europa venter nå på hvor Haaland bestemmer seg for å gå, men Berbatov mener Solskjær bør satse på spissene han har til rådighet for øyeblikket fremfor å hente den 19 år gamle jærbuen fra RB Salzburg i januar.

- Det er mange ryker om at Haaland kommer neste måned, for å være ærlig i øyeblikket, med de tre spissene United har, ser jeg ikke hvor Haaland vil passe inn i laget, sier Berbatov om Haaland som har scoret vanvittige 28 mål på 22 kamper.

- Når du kjøper noen, hva sier det om de nåværende spissene, som i dette tilfellet alle er unge spillere? Om det skjer, tror jeg det vil bringe med seg unødvendig spenning for øyeblikket, sier bulgareren som var svært populær under sin tid på Old Trafford.

Marcus Rashford begynner å finne storformen for Solskjær, og også unggutten Mason Greenwood har benyttet seg av sjansene han har fått av den norske manageren.

- For meg er Rashford, Martial, James og Greenwood gode, gode spillere. Men så er spørsmålet om hva som skjer om en eller to av dem blir skadd og du ikke har erstattere på benken, så det er en vanskelig situasjon, forteller Berbatov.

VETERAN: Dimitar Berbatov mener Solskjær bør satse på sine nåværende spisser. Foto: (Adam Davy/Pa Photos)

Tror Pogba vil løse midtbaneproblemet

Mens United har klart seg bra mot storlagene i Premier League denne sesongen, har Solskjær slitt mer med de antatt svakere lagene som ofte legger seg bakpå og satser på kontringer.

Det har blitt rettet kritikk mot den manglende kreativiteten på midtbanen, men Berbatov tror Paul Pogba, som nå er ute med sykdom, vil løse de problemene.

- Han er en spiller som kan finne den avgjørende pasningen når kampen ikke går bra og det er derfor jeg vil se Pogba tilbake på banen så raskt som mulig.

Den franske midtbanestjernen har blitt koblet bort fra United i lang tid, og Real Madrid-manager Zinedine Zidane har ikke lagt skjul på sin begeistring for landsmannen.

Berbatov håper imidlertid Pogba blir værende på Old Trafford.

- Jeg ville likt å se Poba bli værende i United. Han kan gi så mye mer til laget, mange er kanskje ikke enig, men han er en spiller som alltid er ett eller to steg foran, han har pasningene og et utrolig skudd, så jeg håper han kommer sterkere tilbake.

SIST I SPILL: Paul Pogba var sist på banen mot Arsenal i september. Foto: Jason Cairnduff (Reuters)

Kamp om Haaland

Det er fortsatt i det blå hvem som kommer inn og hvem som forsvinner ut portene på Old Trafford i januar, men det er ingen hemmelighet at flere storklubber jakter Haaland.

Så sent som onsdag hevdet Fabrizio Romano at det fire klubber har kommet med bud på 19-åringen, og de fire klubbene skal ifølge italieneren være nettopp United, Leipzig, Dortmund i tillegg til Juventus.

Tirsdag bekreftet sportsdirektør i RB Leipzig Markus Krosche at klubben har kommet med et formelt tilbud til Erling Braut Haaland.

- Vi har vist hva vi kan tilby han, og hvilken rolle han ville hatt i laget vårt. Nå er det opp til spilleren selv, uttalte Krosche til Kicker.