Dimitar Berbatov raser mot Pogbas agent: - Det er noe som ikke stemmer

United-legende raser, og kommer med klart råd til Paul Pogba.

Det har vært en turbulent uke for Manchester United, som etter tapet mot RB Leipzig i den avgjørende gruppespill-kampen, nå må innfinne seg med å spille Europaligaen på torsdager fremover.

Oppladningen til kampen ble antageligvis ikke enklere etter at Mino Raiola bekreftet at tiden for hans spiller, Paul Pogba, var omme i Manchester United. Beskjeden skal ha nådd United-troppen mens de satt på flyet retning Tyskland, og Pogba startet heller ikke skjebnekampen.

Les også: Siterer Raiola på at Pogba er ferdig i Manchester United

- Forstår at Pogba ikke er lykkelig

Dimitar Berbatov hamret inn mål for Djevlene i flere sesonger, og den frittalende bulgareren omtaler nå hele situasjonen som «pinlig».

- Raiolas kommentarer om at Pogba var misfornøyd i klubben var elendig timet, rett før en avgjørende kamp i Champions League. Jeg tror ikke Pogba visste hva agenten hans skulle si, noe som er pinlig for Pogba. Agenten jobber tross alt for spilleren, så han burde si hva han får beskjed om av spilleren. Det har ikke noe å si hvem du er - du jobber for spilleren, skriver Berbatov for Betfair.

Og fortsetter:

- Det var feil måte å gjøre ting på. Det skapte et voldsomt rabalder, som er helt unødvendig før kamp. Men igjen, hvis Pogba faktisk instruerte Raiola til å si disse tingene, så er det tydelig at noe ikke stemmer.

Berbatov skriver videre at han ikke har innsikt i om Pogba allerede har snakket med klubben om en mulig overgang, men at han oppfordrer franskmannen til å ikke la Raiola snakke for seg.

- Jeg kan forstå hvis Pogba ikke er lykkelig. Jeg tipper det handler om at han ikke spiller, det er åpenbart at det handler om lite spilletid. Hvis denne situasjonen vedvarer, så tror jeg det er best for begge parter at de går hver til sitt. I de siste kampene har det vært tydelig at Solskjær ikke stoler på Pogba.

Les også: Milan-treneren med oppsiktsvekkende beskjed til Hauge etter drømmestart

Rashford vil bli værende i United

Manchester United-supporterne har nok blitt vant til å se negative overskrifter om Pogba som ønsker seg bort, og da kan det være forfriskende å se at Marcus Rashford velger en helt annen tilnærming.

- Jeg har aldri sett lenger enn Manchester United siden jeg var et lite barn. I mitt hode ville det ikke vært riktig å ta på seg en annen drakt. Jeg vil bare gjøre det så bra jeg kan i denne klubben - og forhåpentligvis blir jeg værende lenge, sier Rashford ifølge blant andre Daily Mail.

Manchester-gutten har vokst opp et steinkast fra Old Trafford, og har de siste månedene gjort seg bemerket for arbeidet han legger ned for lokalmiljøet - og barn over hele England.

- Alle de gode tingene som har skjedd dette året har kommet som et resultat av at United ga meg muligheten tidlig. Jeg snakker ikke bare om dette året, eller de siste fem årene, men jeg snakker om tiden da ingen i familien min kunne kjøre bil og United sendte folk til huset mitt som kjørte meg til- og fra trening da jeg var mellom seks og ni år, fortsetter United-ikonet.

- Jeg snakker om tidene da de ordnet med bosted fordi mamma slet med å betale regningene da jeg var kanskje elleve år. Det går mye dypere enn folk ser iblant. Man fokuserer gjerne på det som har skjedd siden jeg kom inn på førstelaget, men båndet jeg har med klubben er så mye større enn det.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,59 øre - fastpris 4,90 øre