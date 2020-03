Dimitar Berbatov usikker på om Bruno Fernandes og Paul Pogba kan spille sammen

Den bulgarske kulthelten tror fort at Manchester Uniteds to stjernespillere kan slite med å skape søt musikk på banen.

Bruno Fernandes har vært en åpenbaring siden han signerte for Manchester United fra Sporting Club under vinterens overgangsvindu. Den tidligere Sporting-kapteinen har fort gjort seg til en stjerne på Old Trafford med både scoringer og målgivende.

I løpet av sine ni kamper i Manchester United har nemlig portugiseren til gode å tape en kamp, og kan vise til seks seire og tre uavgjort i løpet av sin tid i England. Blant seirene finner man Premier League-oppgjør borte mot Chelsea og hjemme mot Manchester City.

25-åringen har uansett til gode å spille i samme startoppstilling som Uniteds kanskje største stjerne: Paul Pogba. Den franske VM-vinneren har nemlig vært ute med skade i lengre tid, og har ikke vært å se på banen med Fernandes.

- For like

En som tror det fort kan by på problemer for de rødkledde er United-legenden Dimitar Berbatov. Den tidligere storscoreren tror fort at Fernandes og Pogba kan slite med å få det til å stemme på banen:

- Jeg vet ikke om Fernandes og Pogba kan spille sammen. Fernandes har på kort tid blitt en veldig viktig spiller for United. Jeg er veldig fornøyd og imponert over hvor kjapt han har integrert seg i laget, skriver Berbatov i sin spalte for Betfair.

- Lagkameratene ser til ham for å få ballen, fordi de vet han kan skape magi. Han ser lykkelig ut i United, og jeg håper han fortsetter å levere på dette nivået, forteller Berbatov.

HELT: Dimitar Berbatov anses som en legende i Manchester United. Foto: Neal Simpson (Pa Photos)

Han mener riktignok at Fernandes' suksess fort kan bety at Pogba kan få slite med å ha den samme påvirkningen på laget han har hatt tidligere:

- Som fan av Paul Pogba, så ønsker jeg at han blir i United, og jeg tror det ville vært det beste for ham. Men jeg er nysgjerrig på hvordan dette kommer til å funke med Fernandes, skriver Berbatov, som mener at det er mange likheter mellom de to stjernene.

- Noen ganger så kan spillere bli litt for like. Jeg håper ikke dette er tilfellet her fordi med Fernandes og Pogba på samme midtbane så kan United bli et veldig kreativt lag som kan ta motstanderne på senga enten fra neste sesong eller tidligere enn det.

Skal man tro rapportene, så er ikke Pogba nødvendigvis enig med Berbatov i hans anseelse av hvordan han passer med Fernandes. Det er nemlig blitt hevdet av Daily Mail at franskmannen er meget imponert over det han har sett fra Fernandes.

Såpass imponert skal han faktisk være at det også har blitt hevdet at Pogba har ombestemt seg rundt sin situasjon på Old Trafford, og heller mer mot å signere ny kontrakt enn å jage en overgang vekk fra Manchester, slik det tidligere har blitt rapportert om.

Tidligere lagkamerater

Dimitar Berbatov var selv også del av et United-lag som hadde Carlos Tévez og Wayne Rooney, som i sin tid ble hevdet å være for like til å spille på samme lag. Sammen vant engelskmannen og argentineren to Premier League-titler og én Champions League-tittel.

Bulgareren ble Premier Leagues toppscorer i 2010/2011-sesongen med Manchester United, etter blant annet å ha scoret et hat-trick mot Liverpool og hele mål i samme kamp mot Blackburn.

Han kan vise til to Premier League-titler med United, etter at han ble klubbens dyreste spiller i historien da sir Alex Ferguson la drøye 30 millioner pund på bordet for å hente ham fra Tottenham i 2008.

Felles for både Pogba og Berbatov er at de begge enten har vært, eller er tidenes dyreste Manchester United-kjøp. Pogba kostet nærmere 90 millioner pund da José Mourinho hentet ham fra Juventus ni år etter Berbatovs ankomst.

Pogba og Berbatov kan også vise til en kort periode som lagkamerater i United. Faktisk så spilte de en hel omgang sammen da Manchester United møtte Leeds United i ligacupen i 2011.

Den gangen ble Pogba, som var i Uniteds akademi, byttet inn til pause på Elland Road. Manchester United vant kampen 3-0 etter scoringer av Michael Owen (2) og Ryan Giggs.

